Υπέρταση: Αυτές οι τροφές ρίχνουν την υψηλή αρτηριακή πίεση

Έχετε υπέρταση και αναζητάτε την ιδανική διατροφή, ώστε να ρίξετε την πίεση και να προστατέψετε την υγεία σας; Όπως είναι γνωστό, η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ο συνηθέστερος παράγοντας κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

Μιλώντας για «αρτηριακή πίεση», εννοούμε τη δύναμη με την οποία προωθείται το αίμα μας μέσω των αρτηριών σε όλους τους ιστούς του σώματός μας, εξασφαλίζοντας τη συνεχή κυκλοφορία του. Έτσι, ως υπερτασικός ορίζεται εκείνος του οποίου η συστολική πίεση, γνωστή και ως «μεγάλη» πίεση, είναι πάνω από 140mmHg και η διαστολική, ή αλλιώς «μικρή» πίεση είναι από 90mmHg και πάνω. Φυσιολογική πίεση είναι όταν η συστολική πίεση του αίματος είναι 120 mmHg και η διαστολική 70mmHg.

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως έχουν υπέρταση, ενώ 1 στους 3 ενήλικες πάσχει από υψηλή αρτηριακή πίεση. Στην Ελλάδα, η υπέρταση αφορά περίπου στο 20% του συνολικού πληθυσμού.

Υψηλή αρτηριακή πίεση: Ποιοι παράγοντες την προκαλούν

9 από τις 10 περιπτώσεις αυξημένης αρτηριακής πίεσης, οφείλεται σε κάποιον ή κάποιους από τους παρακάτω παράγοντες:

Παχυσαρκία

Υπερβολική κατανάλωση άλατος (μέσω της διατροφής)

Κατάχρηση αλκοόλ

Κάπνισμα

Καθιστική ζωή

Άγχος

Κληρονομικότητα

Τροφές που ρίχνουν άμεσα την πίεση

Δεδομένου ότι, εξαιρώντας την κληρονομικότητα, οι παραπάνω παράγοντες σχετίζονται ξεκάθαρα με τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής, η υιοθέτηση μίας ισορροπημένης διατροφής είναι απαραίτητη, όσον αφορά στην αντιμετώπιση και την πρόληψη της υπέρτασης.

Ας δούμε κάποιες τροφές που μπορούν να ρίξουν την πίεση:

Εσπεριδοειδή: Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση πορτοκαλιού και χυμού γκρέιπφρουτ συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Τα λιπαρά ψάρια είναι μια εξαιρετική πηγή ω-3 λιπαρών οξέων, τα οποία συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υγεία της καρδιάς. Έτσι, αυτή η διατροφή βοηθά στη μείωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης, μειώνοντας τη φλεγμονή Ελβετικό σέσκουλο: Βοηθά στην αποτελεσματική μείωση της υπέρτασης, αφού ένα φλιτζάνι (145 γραμμάρια) μαγειρεμένου σέσκουλου παρέχει το 17% και το 30% των καθημερινών αναγκών μας σε κάλιο και μαγνήσιο, αντίστοιχα. Έτσι, σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, κάθε αύξηση 0,6 γραμμαρίων την ημέρα στο διαιτητικό κάλιο, σχετίζεται με μείωση 1 mmHg στο SBP και μείωση 0,52 mmHg στο DBP

Είναι μια συμπυκνωμένη πηγή θρεπτικών ουσιών σημαντική για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Επίσης, το έλαιο των σπόρων κολοκύθας έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα ισχυρό φυσικό φάρμακο για την υπέρταση Φασόλια και φακές: Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, συμβάλλουν αποτελεσματικά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Έρευνα έδειξε ότι σε σύγκριση με άλλα τρόφιμα, τα φασόλια και οι φακές μειώνουν σημαντικά το SBP και τα μέσα επίπεδα αρτηριακής πίεσης σε άτομα με ή και χωρίς υπέρταση

Πηγή πολύτιμων θρεπτικών συστατικών, τα φυστίκια συνδέονται με τα υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης και περιέχουν συστατικά που είναι απαραίτητα για την υγεία της καρδιάς και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης Καρότα: Οι φαινολικές ενώσεις που συμπεριλαμβάνονται στα καρότα, βοηθούν στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων και στη μείωση της φλεγμονής, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης. Μάλιστα, η κατανάλωση ωμών καρότων αποδικνείεται πιο ευεργετική για τη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης

Λόγω του καλίου και της καροτενοειδούς χρωστικής ουσίας λυκοπένιο, η ντομάτα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία της καρδιάς και η κατανάλωσή τους συμβάλλει στη μείωση των παραγόντων κινδύνου καρδιακών παθήσεων, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση Μπρόκολο: Το μπρόκολο είναι γνωστό για τις πολλές ευεργετικές επιδράσεις του στην υγεία, συμπεριλαμβανομένου της υγείας του κυκλοφορικού συστήματος. Είναι πλούσιο με φλαβονοειδή αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης ενισχύοντας τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, ενά παράλληλα αυξάνουν τα επίπεδα μονοξειδίου του αζώτου στον οργανισμό

Γιαούρτι: Περιέχει μεταλλικά στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στη ρύθμιση της υπέρτασης, συμπεριλαμβανομένου του καλίου και του ασβεστίου. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση τριών μερίδων γαλακτοκομικών προϊόντων την ημέρα, συσχετίστηκε με 13% χαμηλότερο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης.