Το λαχανικό που μειώνει την αρτηριακή πίεση σε μόλις 14 ημέρες!

Αλάτι ή ζάχαρη; Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για την υγεία μας; / Βίντεο: ΑΝΤ1

Υπάρχουν κάποιες τροφές, τις οποίες εάν εντάξουμε στην καθημερινή μας διατροφή, συμβάλλουν στη βελτίωση της συνολικής μας υγείας.

Όσον αφορά στην αρτηριακή πίεση, ερευνητές συμπέραναν ότι τα παντζάρια έχουν τη δυνατότητα να τη μειώσουν μόλις σε δύο εβδομάδες, ειδικότερα σε άτομα ηλικίας πάνω από 60 χρόνων.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Exeter, Άντυ Τζόουνς, επικεφαλής της έρευνας που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά την οποία συμμετείχαν 39 ενήλικες κάτω των 30 ετών και 36 άτομα μεταξύ 60 και 70 ετών, σχολίασε ότι: «Η συγκεκριμένη μελέτη αποδεικνύει ότι τροφές πλούσιες σε νιτρικά άλατα, έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τα βλαβερή βακτήρια του στόματος, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αρτηριακή πίεση των μεγαλύτερων ηλικακά ανθρώπων».

Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι έπειτα από την καθημερινή κατανάλωση χυμού παντζαριού για δύο εβδομάδες, η αρτηριακή πίεση των ατόμων της ηλικιακής ομάδας 60-70 είχε πιο φυσιολογική πίεση σε σύγκριση με πριν.

Ερευνητές συμπέραναν ότι τα παντζάρια έχουν τη δυνατότητα να τη μειώσουν μόλις σε δύο εβδομάδες, ειδικότερα σε άτομα ηλικίας πάνω από 60 χρόνων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Όπως προσθέτει και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Exeter, Άννι Βανχατάλο: «Γνωρίζουμε ήδη τα οφέλη των τροφών που είναι πλούσιες σε νιτρικά άλατα και με αυτή την έρευνα θέλουμε να ενθαρύνουμε τους υπερήλικες να καταναλώνουν περισσότερα τέτοια λαχανικά, τα οποία θα τους προστατέψουν από μελλοντικά καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια».

Και συνεχίζει επισημαίνοντας ότι: «Τα καλά νέα είναι ότι εάν δεν είστε φαν των παντζαριών, μπορείτε να καταναλώνετε εναλλακτικά άλλους τύπους λαχανικών, όπως σπανάκι, ρόκα, μάραθο, σέλινο και λαχανίδα (δηλ. λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι)».

Αρτηριακή πίεση και παντζάρι - Τα ευεργετικά οφέλη στον οργανισμό μας

Τα παντζάρια μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση επειδή είναι πλούσια σε νιτρικά άλατα, τα οποία μετατρέπονται σε μονοξείδιο του αζώτου στο σώμα. Αυτό το αέριο βοηθά στη χαλάρωση και διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας την πίεση.

Παρακάτω αναφέρονται τα οφέλη που ποκομίζουμε όταν καταναλώνουμε παντζάρια:

Μειώνεται η αρτηριακή πίεση

Προστατεύεται η καρδιά

Βελτιώνουν τη ροή αίματος: Το κάλιο που περιέχεται στα παντζάρια βοηθά στην αποβολή του νατρίου από το σώμα και βελτιώνει τη συνολική υγεία των αγγείων, ενισχύοντας τη ροή του αίματος.

Συμπερασματικά, βάσει ερευνών, η καθημερινή κατανάλωση χυμού παντζαριού μπορεί να μειώσει σημαντικά την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Βάσει ερευνών, η καθημερινή κατανάλωση χυμού παντζαριού μπορεί να μειώσει σημαντικά την υψηλή αρτηριακή πίεση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πώς να εντάξετε τα παντζάρια στη διατροφή σας

Χυμός παντζαριού : Η κατανάλωση ενός ποτηριού χυμού παντζαριού ημερησίως είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποκομίσετε τα οφέλη του.

: Η κατανάλωση ενός ποτηριού χυμού παντζαριού ημερησίως είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποκομίσετε τα οφέλη του. Μαγειρεμένα παντζάρια: Μπορείτε να τα εντάξετε σε σαλάτες ή άλλες συνταγές.