Το λαχανικό που μειώνει την αρτηριακή πίεση σε μόλις 14 ημέρες!

Τι έδειξε έρευνα - Τα νιτρικά άλατα το «μυστικό» για φυσιολογική πίεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 11:13 Ρόδος: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον πνιγμό της 3χρονης
17.10.25 , 11:01 Ford Capri: Ιδανικό και για ταξί
17.10.25 , 10:59 Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
17.10.25 , 10:58 BMW M FESTIVAL: Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία
17.10.25 , 10:35 Η ερωτική εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου στον Ετεοκλή Παύλου
17.10.25 , 10:24 Encardia: Tarantella Party στο Theatre of the NO
17.10.25 , 10:05 Φοινικούντα: Σε ποιον τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία
17.10.25 , 10:02 «Ιθάκη»: Ο τίτλος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Τι περιλαμβάνει
17.10.25 , 09:56 Eξελίξεις με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο: Το συμβόλαιο που υπέγραψε
17.10.25 , 09:51 Συγκινεί ο Βισκαδουράκης: «Στα παιδικά μου χρόνια μου έλειψε μία αγκαλιά»
17.10.25 , 09:27 Το λαχανικό που μειώνει την αρτηριακή πίεση σε μόλις 14 ημέρες!
17.10.25 , 09:19 Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα στην Κέρκυρα: 112 για τον πυκνό καπνό
17.10.25 , 09:05 Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
17.10.25 , 09:03 Ελευθερία Αρβανιτάκη: Το γεγονός που σημάδεψε τη ζωή της
17.10.25 , 09:00 Οδηγώντας το MINI Cooper Cabrio S στην Αγγλία
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Φοινικούντα: Σε ποιον τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία
Καραμίχος: «Όταν πονούσα σε μέση και πνεύμονα μου έκανε εντύπωση ότι... »
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Η κούκλα κόρη τους πήγε στο Deal!
Ρόδος: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον πνιγμό της 3χρονης
Φονικό τροχαίο στις Αφίδνες: Δύο νεκροί κοντά στα διόδια
Έλενα Χαραλαμπούδη: Το «5 minute mum», ο γάμος με τον Λάζαρο & η κόρη τους!
Δέσποινα Βανδή:Η πρώτη εμφάνιση μετά το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Περισσότερα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Αλάτι ή ζάχαρη; Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για την υγεία μας; / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπάρχουν κάποιες τροφές, τις οποίες εάν εντάξουμε στην καθημερινή μας διατροφή, συμβάλλουν στη βελτίωση της συνολικής μας υγείας.

Όσον αφορά στην αρτηριακή πίεση, ερευνητές συμπέραναν ότι τα παντζάρια έχουν τη δυνατότητα να τη μειώσουν μόλις σε δύο εβδομάδες, ειδικότερα σε άτομα ηλικίας πάνω από 60 χρόνων.

Αρτηριακή πίεση: Τα συχνότερα λάθη κατά τη μέτρησή της στο σπίτι

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Exeter, Άντυ Τζόουνς, επικεφαλής της έρευνας που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά την οποία συμμετείχαν 39 ενήλικες κάτω των 30 ετών και 36 άτομα μεταξύ 60 και 70 ετών, σχολίασε ότι: «Η συγκεκριμένη μελέτη αποδεικνύει ότι τροφές πλούσιες σε νιτρικά άλατα, έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τα βλαβερή βακτήρια του στόματος, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αρτηριακή πίεση των μεγαλύτερων ηλικακά ανθρώπων».

Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι έπειτα από την καθημερινή κατανάλωση χυμού παντζαριού για δύο εβδομάδες, η αρτηριακή πίεση των ατόμων της ηλικιακής ομάδας 60-70 είχε πιο φυσιολογική πίεση σε σύγκριση με πριν.

Το λαχανικό που μειώνει την αρτηριακή πίεση σε μόλις 14 ημέρες!

Ερευνητές συμπέραναν ότι τα παντζάρια έχουν τη δυνατότητα να τη μειώσουν μόλις σε δύο εβδομάδες, ειδικότερα σε άτομα ηλικίας πάνω από 60 χρόνων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Όπως προσθέτει και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Exeter, Άννι Βανχατάλο: «Γνωρίζουμε ήδη τα οφέλη των τροφών που είναι πλούσιες σε νιτρικά άλατα και με αυτή την έρευνα θέλουμε να ενθαρύνουμε τους υπερήλικες να καταναλώνουν περισσότερα τέτοια λαχανικά, τα οποία θα τους προστατέψουν από μελλοντικά καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια».

Και συνεχίζει επισημαίνοντας ότι: «Τα καλά νέα είναι ότι εάν δεν είστε φαν των παντζαριών, μπορείτε να καταναλώνετε εναλλακτικά άλλους τύπους λαχανικών, όπως σπανάκι, ρόκα, μάραθο, σέλινο και λαχανίδα (δηλ. λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι)».

Aυτό είναι το light ρόφημα με τα πολλαπλά οφέλη

Αρτηριακή πίεση και παντζάρι - Τα ευεργετικά οφέλη στον οργανισμό μας

Τα παντζάρια μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση επειδή είναι πλούσια σε νιτρικά άλατα, τα οποία μετατρέπονται σε μονοξείδιο του αζώτου στο σώμα. Αυτό το αέριο βοηθά στη χαλάρωση και διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας την πίεση. 

Παρακάτω αναφέρονται τα οφέλη που ποκομίζουμε όταν καταναλώνουμε παντζάρια:

  • Μειώνεται η αρτηριακή πίεση
  • Προστατεύεται η καρδιά
  • Βελτιώνουν τη ροή αίματος: Το κάλιο που περιέχεται στα παντζάρια βοηθά στην αποβολή του νατρίου από το σώμα και βελτιώνει τη συνολική υγεία των αγγείων, ενισχύοντας τη ροή του αίματος. 

Συμπερασματικά, βάσει ερευνών, η καθημερινή κατανάλωση χυμού παντζαριού μπορεί να μειώσει σημαντικά την υψηλή αρτηριακή πίεση. 

Kαρδιολόγος προτείνει έξι τροφές για τη μείωση της χοληστερόλης

Το λαχανικό που μειώνει την αρτηριακή πίεση σε μόλις 14 ημέρες!

Βάσει ερευνών, η καθημερινή κατανάλωση χυμού παντζαριού μπορεί να μειώσει σημαντικά την υψηλή αρτηριακή πίεση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πώς να εντάξετε τα παντζάρια στη διατροφή σας

  • Χυμός παντζαριού: Η κατανάλωση ενός ποτηριού χυμού παντζαριού ημερησίως είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποκομίσετε τα οφέλη του.
  • Μαγειρεμένα παντζάρια: Μπορείτε να τα εντάξετε σε σαλάτες ή άλλες συνταγές. 
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΤΖΑΡΙ
 |
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
 |
ΥΓΕΙΑ
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 |
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
 |
ΠΙΕΣΗ
 |
ΤΡΟΦΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top