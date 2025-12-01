Μαλέσκου: «Με ενόχλησαν οι φήμες που μας ήθελαν ζευγάρι με τον Κωνσταντάρα»

Η Ιωάννα Μαλέσκου, παρουσιάστρια του OPEN, αναφέρθηκε στις φήμες που την ήθελαν ζευγάρι με τον συμπαρουσιαστή της, Λάμπρο Κωνσταντάρα, δηλώνοντας ότι την ενοχλούσαν καθώς δεν είχαν υπόσταση. Τόνισε ότι δεν επιθυμεί να συζητήσει περαιτέρω το θέμα, καθώς πρόκειται για ανυπόστατες φήμες που δεν την προσβάλλουν.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, από την πλευρά του, μίλησε για τις διαφορετικές μορφές φιλίας στον χώρο της τηλεόρασης, αναφέροντας ότι έχει δεχτεί «πισώπλατα μαχαιρώματα», αλλά αυτά δεν τον επηρέασαν. Οι δύο παρουσιαστές συνεργάζονται στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ κάθε σαββατοκύριακο.

Η Ιωάννα Μαλέσκου έκανε τις νέες της τηλεοπτικές δηλώσεις απαντώντας στην κάμερα του Happy Day για τις φήμες γύρω από το όνομά της και τα σχόλια που αφορούν την προσωπική της ζωή.

Όπως ανέφερε, την είχαν φτάσει στα αυτιά της οι φήμες που την ήθελαν ζευγάρι με τον συμπαρουσιαστή της, Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Ένα σούσουρο με είχε ενοχλήσει, είχε να κάνει με εμένα και τον Λάμπρο. Αυτό ήταν ότι κάτι άλλο πέραν της συνεργατικής μας σχέσης υπάρχει… Δεν θα ήθελα να το συζητήσω περισσότερο. Δεν με προσβάλει κάτι το οποίο δεν έχει υπόσταση», ανέφερε η Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι.

Η γνωστή παρουσιάστρια φέτος βρίσκεται στο OPEN με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, κάθε Σαββατοκύριακο, μέσα από την εκπομπή, Ραντεβού το ΣΚ.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε δηλώσεις του στο Πρωινό του ANT1 είχε αναφέρει: «Υπάρχει φιλία ανάμεσα σε παρουσιαστές, εγώ έχω κάποιους φίλους από τον χώρο. Υπάρχει και η λυκοφιλία, μισοφιλία και ανύπαρκτη φιλία. Έχω δεχτεί πισώπλατα μαχαιρώματα, αλλά δε με ένοιαξε γιατί δεν ήταν άνθρωπος που ήταν στην καρδιά μου».