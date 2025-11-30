Ο Χάρης κάνει ερωτήσεις στα Φαντάσματα και αυτά απελπίζονται

Η τηλεοπτική σειρά “Τα φαντάσματα” με πρωταγωνιστές τον χαρισματικό και πολυδιάστατο Ορφέα Αυγουστίδη και την ταλαντούχα εκφραστική Έλλη Τρίγου για άλλη μία φορά καθήλωσε τους τηλεθεατές που συντονίστηκαν και αυτή την Κυριακή στις 21:00 στο Star.

O τηλεοπτικός Χάρης μας χάρισε στιγμές γέλιου συνομιλώντας με τα “Φαντάσματα” που μπήκαν στην κρεβατοκάμαρά του και κατάφεραν τελικά να τον ξυπνήσουν.

“Ποιο είναι οι κλέφτες;”, “Πόσοι είναι οι κλέφτες” και “Τι όπλα χρησιμοποιούν οι κλέφτες” είναι μόνο κάποιες από τις ατάκες του που κάνουν τα Φαντάσματα “Να θέλουν να χτυπήσουν το κεφάλι τους στον τοίχο”.

Τα Φαντάσματα στην προσπάθειά τους να τρομάξουν τον Χάρη μεταφέρονται στην τουαλέτα όπου ανοίγουν τη βρύση.

Ο πρωταγωνιστής όχι μόνο δεν τρομάζει αλλά συνεχίζει να τους ρωτά για τους κλέφτες, φτάνοντάς τους σε “απόγνωση”.

Υπόθεση σειράς

Ο Χάρης κι η Μαρίνα είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται.



Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.



Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις...



Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο!



Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού!



Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;



Συντελεστές σειράς:



Σενάριο: Λευτέρης Παπαπέτρου

Σκηνοθεσία: Αμαλία Γιαννίκου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Producer: Διονύσης Σαμιώτης

Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου

Παραγωγή: Tanweer Productions

