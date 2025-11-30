Ηγουμενίτσα: Τους έπιασαν με σχεδόν 50 κιλά κάνναβης σε ειδική κρύπτη

Κατασχέθηκαν η ποσότητα ναρκωτικών, το αυτοκίνητο και 550 ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.11.25 , 23:50 IQ 160: Μπορούν να είναι μαζί Μουρίκη και Καλατζής;
30.11.25 , 23:41 IQ 160: Πώς αντέδρασε ο Αργύρης όταν θυμήθηκε τη νύχτα με τη Μουρίκη
30.11.25 , 23:28 Cyber Monday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
30.11.25 , 22:37 Κόλπο γκρόσο Σαββίδη - Ρίχνει 270 εκατομμύρια
30.11.25 , 22:13 Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/11): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
30.11.25 , 22:08 Ο Χάρης κάνει ερωτήσεις στα Φαντάσματα και αυτά απελπίζονται
30.11.25 , 22:06 Όταν τα Φαντάσματα προσπάθησαν να ξυπνήσουν τον Χάρη
30.11.25 , 21:51 Ηγουμενίτσα: Τους έπιασαν με σχεδόν 50 κιλά κάνναβης σε ειδική κρύπτη
30.11.25 , 21:19 Χριστουγεννιάτικα έλατα: Ποιες είναι οι τιμές φέτος;
30.11.25 , 20:45 Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
30.11.25 , 20:32 Τροχαίο Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε
30.11.25 , 20:07 Ford Mustang Dark Horse: Ποιος διάσημος παρουσιαστής την απέκτησε
30.11.25 , 19:58 Κόρη τραυματία αγρότη: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου»
30.11.25 , 19:55 Τροχός της Τύχης: Κατάφερε ο παίκτης να λύσει τον γρίφο;
30.11.25 , 18:54 Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για δύο ημέρες
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Κόρη τραυματία αγρότη: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου»
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
«Συγκινούμαι όταν θυμάμαι την πρώτη φορά που πήρα αγκαλιά τον γιο μου»
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/11): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
Χριστουγεννιάτικα έλατα: Ποιες είναι οι τιμές φέτος;
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Τροχαίο Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε
Cyber Monday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 30/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς, έναν άνδρα και μια γυναίκα που κατηγορούνται για κατοχή, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα, πέρασαν το πρωί του Σαββάτου (29/11) αστυνομικοί στην Ηγουμενίτσα.

Όπως μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος στο Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι διακινητές είχαν δημιουργήσει ειδική κρύπτη κάτω από τα πίσω καθίσματα του οχήματος, καθώς και στον χώρο των αποσκευών. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να κόψουν τη λαμαρίνα του αυτοκινήτου για να φτάσουν στις 46 συσκευασίες ναρκωτικών, συνολικού βάρους 47 κιλών κάνναβης.

Δείτε φωτογραφίες:

ναρκωτικα

ναρκωτικά

Η επιτυχία του ελέγχου δεν ήταν τυχαία. Οι Αρχές είχαν πληροφορίες για διακίνηση, παρακολουθούσαν τις κινήσεις του ζευγαριού και τους εντόπισαν να μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο με αλβανικές πινακίδες. Λίγο αργότερα τους σταμάτησαν και προχώρησαν σε έλεγχο. Μαζί τους είχαν και 550 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και κατηγορούνται για κατοχή, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
 |
ΚΑΝΝΑΒΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top