Ηγουμενίτσα: Τους έπιασαν με σχεδόν 50 κιλά κάνναβης σε ειδική κρύπτη

Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς, έναν άνδρα και μια γυναίκα που κατηγορούνται για κατοχή, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα, πέρασαν το πρωί του Σαββάτου (29/11) αστυνομικοί στην Ηγουμενίτσα.

Όπως μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος στο Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι διακινητές είχαν δημιουργήσει ειδική κρύπτη κάτω από τα πίσω καθίσματα του οχήματος, καθώς και στον χώρο των αποσκευών. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να κόψουν τη λαμαρίνα του αυτοκινήτου για να φτάσουν στις 46 συσκευασίες ναρκωτικών, συνολικού βάρους 47 κιλών κάνναβης.

Η επιτυχία του ελέγχου δεν ήταν τυχαία. Οι Αρχές είχαν πληροφορίες για διακίνηση, παρακολουθούσαν τις κινήσεις του ζευγαριού και τους εντόπισαν να μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο με αλβανικές πινακίδες. Λίγο αργότερα τους σταμάτησαν και προχώρησαν σε έλεγχο. Μαζί τους είχαν και 550 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και κατηγορούνται για κατοχή, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.