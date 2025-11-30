Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για δύο ημέρες

Πότε τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί ταξί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.11.25 , 21:51 Ηγουμενίτσα: Τους έπιασαν με σχεδόν 50 κιλά κάνναβης σε ειδική κρύπτη
30.11.25 , 21:19 Χριστουγεννιάτικα έλατα: Ποιες είναι οι τιμές φέτος;
30.11.25 , 20:45 Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
30.11.25 , 20:32 Τροχαίο Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε
30.11.25 , 20:07 Ford Mustang Dark Horse: Ποιος διάσημος παρουσιαστής την απέκτησε
30.11.25 , 19:58 Κόρη τραυματία αγρότη: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου»
30.11.25 , 19:55 Τροχός της Τύχης: Κατάφερε ο παίκτης να λύσει τον γρίφο;
30.11.25 , 18:54 Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για δύο ημέρες
30.11.25 , 18:48 Γιατί αφήνει Μπενζεμά και εκατομμύρια για να παίξει στην ΑΕΚ ο Μιτάι
30.11.25 , 18:33 Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες
30.11.25 , 17:38 Πατρών – Πύργου: Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ
30.11.25 , 17:22 TractioN: Πώς τα πήγε ο Σπύρος Λάμπρου στο Parking Challenge
30.11.25 , 17:16 Σου αρέσει το ριζότο; Δες μερικές ενδιαφέρουσες συνταγές
30.11.25 , 16:48 Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος
30.11.25 , 16:43 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Κόρη τραυματία αγρότη: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου»
Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για δύο ημέρες
Τροχαίο Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Χριστουγεννιάτικα έλατα: Ποιες είναι οι τιμές φέτος;
Δημήτρης Λάλος: Η καταγωγή, ο Σασμός και το διαζύγιο με την Έλενα Μαυρίδου
ΙQ 160: Η αγωνία κορυφώνεται όταν ανακαλύπτουν ποιος είναι ο απαγωγέας
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για δύο ημέρες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε απεργία διάρκειας δύο ημερών προχωρούν οι οδηγοί ταξί της χώρας. Όπως είχε ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, πριν λίγες ημέρες, ο κλάδος προχωρά σε 48ωρη απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη (2 και 3 Δεκεμβρίου) μαζί με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ:

Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όρια του!

Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας.

Πάγια και βασικά αιτήματα μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής.

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΤΑΞΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top