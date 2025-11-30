Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30/12 - Τι πρέπει να κάνετε

Ποιοι μπορούν να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις και πώς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.11.25 , 15:35 Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και τραυμάτισε μητέρα τεσσάρων παιδιών
30.11.25 , 14:47 Πώς η Ρωσία χρησιμοποιεί περιστέρια ως κατασκόπους
30.11.25 , 14:16 Ορφέας Αυγουστίδης: «Ένιωσα χαρά που μου πρότειναν τον ρόλο στα Φαντάσματα»
30.11.25 , 14:12 Πορτοκάλια: Τα θετικά και τα αρνητικά της κατανάλωσης τους
30.11.25 , 14:09 Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30/12 - Τι πρέπει να κάνετε
30.11.25 , 13:33 Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο
30.11.25 , 13:13 IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές
30.11.25 , 13:01 Σίσσυ Χρηστίδου: Η συνάντηση στον δρόμο που τη συγκίνησε
30.11.25 , 12:48 Μηνάς Χατζησάββας: Η αγάπη για το θέατρο και ο έρωτας της ζωής του
30.11.25 , 12:13 Μητσοτάκης: Ιστορική η Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις
30.11.25 , 12:13 ΙQ 160: Η αγωνία κορυφώνεται όταν ανακαλύπτουν ποιος είναι ο απαγωγέας
30.11.25 , 12:00 Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος
30.11.25 , 11:35 Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
30.11.25 , 11:17 Tσαπανίδου: «Όταν ήμουν στην τηλεόραση, σε συσκέψεις ύψωνα τη φωνή μου»
30.11.25 , 11:12 Η Πάτρα υποδέχεται τον Δημήτρη Κοντολάζο για μοναδικές βραδιά!
Ορέστης Χαλκιάς: Η ηλικία, οι ηθοποιοί γονείς του και η σύντροφός του
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος
Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο
Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και τραυμάτισε μητέρα τεσσάρων παιδιών
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
«Δεύτερη ευκαιρία» για την επιστροφή ενοικίου. Δυνατότητα διορθωτικών δηλώσεων από τους ενοικιαστές έως το τέλος του χρόνου / Bίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο οι ενοικιαστές που δήλωσαν μικρότερο ετήσιο μίσθωμα από αυτό που πλήρωσαν στην πραγματικότητα, προκειμένου να καταθέσουν τροποποιητική φορολογική δήλωση και να λάβουν το πλήρες ποσό της επιστροφής ενοικίου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Επιδότηση ενοικίου: Καταγγελίες για «κουρεμένες» επιστροφές

Οι πρώτες αυτόματες πληρωμές έγιναν με βάση αποκλειστικά τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 για το 2024. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, αποδείχθηκε ότι οι φορολογούμενοι είχαν αναγράψει λανθασμένα ή ελλιπή ποσά, κάτι που οδήγησε σε μικρότερη ενίσχυση από αυτήν που δικαιούνταν. Η επιδότηση προκύπτει από τη συνολική δαπάνη ενοικίου που καταχωρείται στους σχετικούς κωδικούς του Ε1 για κύρια ή φοιτητική κατοικία και επιβεβαιώνεται με διασταύρωση από το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Επιστροφή Ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν έχει μπει στον λογαριασμό σας

Παρότι είχε δοθεί αρχικά διορία διόρθωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου, αρκετοί δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες αλλαγές. Έτσι, το υπουργείο Οικονομίας και η ΑΑΔΕ παρέχουν νέα παράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, ώστε οι φορολογούμενοι να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. Όσες δηλώσεις τροποποιηθούν μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες θα εκκαθαριστούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Οι δικαιούχοι που δεν έχουν καταχωρήσει IBAN θα πρέπει να το πράξουν άμεσα, καθώς χωρίς αυτό δεν είναι δυνατή η πίστωση των χρημάτων. Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι επιστροφή δεν καταβάλλεται για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί σωστά.

Επιδότηση ενοικίου: Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δηλωθείσας δαπάνης ενοικίου, με τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

  • έως 800 € για άτομα χωρίς παιδιά
  • έως 850 € για οικογένειες με ένα παιδί
  • έως 900 € για δύο παιδιά
  • +50 € για κάθε επιπλέον τέκνο

Για φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση έως 800 € ανά μίσθωση. Αν το συνολικό ετήσιο ενοίκιο είναι χαμηλότερο από τα παραπάνω πλαφόν, τότε επιστρέφεται κανονικά το 1/12 της πραγματικής δαπάνης.

Επίδομα ενοικίου: Πώς γίνεται η διασταύρωση στοιχείων

Οι δηλώσεις των ενοικιαστών ελέγχονται παράλληλα:

  • με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου
  • με τη δήλωση εισοδήματος του ιδιοκτήτη

Εάν ο ενοικιαστής έχει δηλώσει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που εμφανίζεται στα άλλα δύο συστήματα, λαμβάνεται υπόψη η τιμή που τον εξυπηρετεί περισσότερο – είτε του μισθωτηρίου είτε της δήλωσης του εκμισθωτή. Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί το 1/12 του ποσού που ο ίδιος έχει καταγράψει στο Ε1.

Επίδομα ενοικίου: Πού απευθύνονται οι πολίτες – Προθεσμίες και δικαιολογητικά

Από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου λειτουργεί η γραμμή 1521 της ΑΑΔΕ για ερωτήματα σχετικά με την ενίσχυση.

Όσοι διαπιστώνουν λάθη στη δήλωσή τους καλούνται να υποβάλουν άμεσα τροποποιητική ώστε να ενταχθούν στους επόμενους γύρους πληρωμών.

Για ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται ανάρτηση δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας myAADE («Τα Αιτήματά μου») μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Παράδοξα στις δηλώσεις – Ελάχιστα ενοίκια σε μεγάλες κατοικίες

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το 78,5% των δικαιούχων έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ, ενώ ένα 3,9% είδε πολύ μικρά ποσά, έως 30 ευρώ. Συχνές αιτίες είναι η μίσθωση κατοικίας μόνο για μέρος του έτους ή η μοιρασμένη καταβολή ενοικίου μεταξύ συνμισθωτών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: φορολογούμενος που νοίκιασε κατοικία από 1η Σεπτεμβρίου 2024, με 200 € τον μήνα, πλήρωσε συνολικά 800 €. Άρα η ενίσχυση υπολογίζεται στα 67 €.

H ΑΑΔΕ εντόπισε και ακραίες περιπτώσεις όπου δηλώθηκαν εξαιρετικά χαμηλά μισθώματα, όπως:

  • 88 τ.μ. στο Αιγάλεω με ενοίκιο 10 €
  • 66 τ.μ. στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, επίσης 10 €
  • 62 τ.μ. στο Γαλάτσι με 25 €
  • 75 τ.μ. στο Ίλιον με 20 €
  • 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη με 20 €
  • 119 τ.μ. στο Χαλάνδρι με 30 €
  • 107 τ.μ. στη Νέα Κυδωνία Χανίων με 5 €

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η παράταση δίνεται ώστε «κανείς να μη χάσει την ενίσχυση εξαιτίας λαθών στη δήλωση». Υπενθύμισε ότι στο Ε1 πρέπει να καταχωρείται το ετήσιο, όχι το μηνιαίο ποσό, καθώς αυτό ήταν ένα από τα συχνότερα λάθη.

Όπως ανέφερε, στόχος του μέτρου δεν είναι μόνο η οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών αλλά και η αποτύπωση των πραγματικών τιμών στην αγορά ενοικίων: «Χρειάζεται όλοι να δηλώνουμε τα ακριβή ποσά, για να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον αλλά και οι ίδιες οι οικογένειες», υπογράμμισε.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top