Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30/12 - Τι πρέπει να κάνετε

«Δεύτερη ευκαιρία» για την επιστροφή ενοικίου. Δυνατότητα διορθωτικών δηλώσεων από τους ενοικιαστές έως το τέλος του χρόνου / Bίντεο Ερτ

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο οι ενοικιαστές που δήλωσαν μικρότερο ετήσιο μίσθωμα από αυτό που πλήρωσαν στην πραγματικότητα, προκειμένου να καταθέσουν τροποποιητική φορολογική δήλωση και να λάβουν το πλήρες ποσό της επιστροφής ενοικίου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι πρώτες αυτόματες πληρωμές έγιναν με βάση αποκλειστικά τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 για το 2024. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, αποδείχθηκε ότι οι φορολογούμενοι είχαν αναγράψει λανθασμένα ή ελλιπή ποσά, κάτι που οδήγησε σε μικρότερη ενίσχυση από αυτήν που δικαιούνταν. Η επιδότηση προκύπτει από τη συνολική δαπάνη ενοικίου που καταχωρείται στους σχετικούς κωδικούς του Ε1 για κύρια ή φοιτητική κατοικία και επιβεβαιώνεται με διασταύρωση από το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Παρότι είχε δοθεί αρχικά διορία διόρθωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου, αρκετοί δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες αλλαγές. Έτσι, το υπουργείο Οικονομίας και η ΑΑΔΕ παρέχουν νέα παράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, ώστε οι φορολογούμενοι να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. Όσες δηλώσεις τροποποιηθούν μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες θα εκκαθαριστούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Οι δικαιούχοι που δεν έχουν καταχωρήσει IBAN θα πρέπει να το πράξουν άμεσα, καθώς χωρίς αυτό δεν είναι δυνατή η πίστωση των χρημάτων. Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι επιστροφή δεν καταβάλλεται για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί σωστά.

Επιδότηση ενοικίου: Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δηλωθείσας δαπάνης ενοικίου, με τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

έως 800 € για άτομα χωρίς παιδιά

έως 850 € για οικογένειες με ένα παιδί

έως 900 € για δύο παιδιά

+50 € για κάθε επιπλέον τέκνο

Για φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση έως 800 € ανά μίσθωση. Αν το συνολικό ετήσιο ενοίκιο είναι χαμηλότερο από τα παραπάνω πλαφόν, τότε επιστρέφεται κανονικά το 1/12 της πραγματικής δαπάνης.

Επίδομα ενοικίου: Πώς γίνεται η διασταύρωση στοιχείων

Οι δηλώσεις των ενοικιαστών ελέγχονται παράλληλα:

με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου

με τη δήλωση εισοδήματος του ιδιοκτήτη

Εάν ο ενοικιαστής έχει δηλώσει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που εμφανίζεται στα άλλα δύο συστήματα, λαμβάνεται υπόψη η τιμή που τον εξυπηρετεί περισσότερο – είτε του μισθωτηρίου είτε της δήλωσης του εκμισθωτή. Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί το 1/12 του ποσού που ο ίδιος έχει καταγράψει στο Ε1.

Επίδομα ενοικίου: Πού απευθύνονται οι πολίτες – Προθεσμίες και δικαιολογητικά

Από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου λειτουργεί η γραμμή 1521 της ΑΑΔΕ για ερωτήματα σχετικά με την ενίσχυση.

Όσοι διαπιστώνουν λάθη στη δήλωσή τους καλούνται να υποβάλουν άμεσα τροποποιητική ώστε να ενταχθούν στους επόμενους γύρους πληρωμών.

Για ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται ανάρτηση δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας myAADE («Τα Αιτήματά μου») μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Παράδοξα στις δηλώσεις – Ελάχιστα ενοίκια σε μεγάλες κατοικίες

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το 78,5% των δικαιούχων έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ, ενώ ένα 3,9% είδε πολύ μικρά ποσά, έως 30 ευρώ. Συχνές αιτίες είναι η μίσθωση κατοικίας μόνο για μέρος του έτους ή η μοιρασμένη καταβολή ενοικίου μεταξύ συνμισθωτών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: φορολογούμενος που νοίκιασε κατοικία από 1η Σεπτεμβρίου 2024, με 200 € τον μήνα, πλήρωσε συνολικά 800 €. Άρα η ενίσχυση υπολογίζεται στα 67 €.

H ΑΑΔΕ εντόπισε και ακραίες περιπτώσεις όπου δηλώθηκαν εξαιρετικά χαμηλά μισθώματα, όπως:

88 τ.μ. στο Αιγάλεω με ενοίκιο 10 €

66 τ.μ. στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, επίσης 10 €

62 τ.μ. στο Γαλάτσι με 25 €

75 τ.μ. στο Ίλιον με 20 €

133 τ.μ. στην Ηλιούπολη με 20 €

119 τ.μ. στο Χαλάνδρι με 30 €

107 τ.μ. στη Νέα Κυδωνία Χανίων με 5 €

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η παράταση δίνεται ώστε «κανείς να μη χάσει την ενίσχυση εξαιτίας λαθών στη δήλωση». Υπενθύμισε ότι στο Ε1 πρέπει να καταχωρείται το ετήσιο, όχι το μηνιαίο ποσό, καθώς αυτό ήταν ένα από τα συχνότερα λάθη.

Όπως ανέφερε, στόχος του μέτρου δεν είναι μόνο η οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών αλλά και η αποτύπωση των πραγματικών τιμών στην αγορά ενοικίων: «Χρειάζεται όλοι να δηλώνουμε τα ακριβή ποσά, για να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον αλλά και οι ίδιες οι οικογένειες», υπογράμμισε.