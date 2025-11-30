Tσαπανίδου: «Όταν ήμουν στην τηλεόραση, σε συσκέψεις ύψωνα τη φωνή μου»

Θα επέστρεψε ξανά στην τηλεόραση η παρουσιάστρια;

30.11.25 , 11:17 Tσαπανίδου: «Όταν ήμουν στην τηλεόραση, σε συσκέψεις ύψωνα τη φωνή μου»
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία αναδρομή στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα στην περίοδο που παρουσίαζε ενημερωτικές εκπομπές σε τηλεοπτικά κανάλια έκανε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου.

Η πρώην παρουσιάστρια που μπήκε στο χώρο των ΜΜΕ τη δεκαετία του ‘90, όπως η ίδια τόνισε στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, χρειάστηκε να δουλέψει αρκετές ώρες προκειμένου να αποδείξει την αξία της.

Tσαπανίδου: «Όταν ήμουν στην τηλεόραση, σε συσκέψεις ύψωνα τη φωνή μου»'

Η Πόπη Τσαπανίδου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Κομψή στην ορκωμοσία της στη Βουλή η Πόπη Τσαπανίδου

«Σαν επαγγελματίας δεν υπήρξαν στιγμές που αμφισβητήθηκα, δεν το έχω αισθανθεί. Έχει χρειαστεί όμως να παλέψω σκληρά για να αποδείξω ότι αξίζω τη θέση ότι αξίζω την αποστολή, ότι αξίζω να καλύψω τη θεματική του ρεπορτάζ»,εξομολογήθηκε  η Πόπη Τσαπανίδου.

Όπως είπε στην ίδια συνέντευξη που παραχώρησε στην Ελένη Τσολάκη, έβλεπε άντρες στον χώρο που δεν έδιναν τον ίδιο αγώνα με εκείνη για να τα καταφέρουν.

«Έχω αγωνιστεί πολύ ενώ έβλεπα γύρω μου άνδρες, οι οποίοι δεν έδιναν τον ίδιο αγώνα και δεν “χρειαζόταν” να δώσουν τον ίδιο αγώνα. Έχω υπάρξει σε συσκέψεις που ανέβαζα λίγο τον τόνο της φωνής, όχι να φωνάξω αλλά μιλούσα λίγο πιο δυνατά, για να ακουστώ» δήλωσε.

Η Πόπη Τσαπανίδου που τώρα ασχολείται ενεργά με την πολιτική, ήταν κατηγορηματική σε ερώτηση για το αν θα επέστρεφε στην τηλεόραση.

«Πρέπει να πω ότι δεν μου έλειψε η τηλεόραση, όχι. Έκλεισα τον κύκλο της με έναν τρόπο που ήταν τελικά στη σωστή ώρα, οριστικά και αμετάκλητα. Έχει ανοίξει ένας άλλος κύκλος, της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, που τα τελευταία χρόνια ακολουθώ αυτό το μονοπάτι σε επίπεδο γνώσεων» αποκάλυψε κατηγορηματικά. 


 

