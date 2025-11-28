Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!

Δείτε insta story της Ρούλας Κορομηλά με τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της

Η Ρούλα Κορομηλά είχε στολίσει από νωρίς το σπίτι της καθώς όπως έχει φανεί, της αρέσουν πολύ τα Χριστούγεννα και το γιορτινό κλίμα.

Η παρουσιάστρια έχει ένα από τα πιο όμορφα σπίτια, με το λευκό να κυριαρχεί στη μίνιμαλ διακόσμησή του.

Το βράδυ της Παρασκευής δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που έκανε στο σαλόνι του σπιτιού της.

Τόσο το χριστουγεννιάτικο δέντρο όσο και τα υπόλοιπα γιορτινά στολίδια, ήταν εντυπωσιακά και διακοσμούσαν υπέροχα τον χώρο.

«Η ατμόσφαιρα συνάδει με την οικειότητα που αισθανόμαστε στο χώρο μας ειδικά τις γιορτές» έγραψε η Ρούλα Κορομηλά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά