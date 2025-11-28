Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!

Σε γιορτινό κλίμα η παρουσιάστρια

28.11.25 , 21:44 Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Δείτε insta story της Ρούλας Κορομηλά με τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ρούλα Κορομηλά είχε στολίσει από νωρίς το σπίτι της καθώς όπως έχει φανεί, της αρέσουν πολύ τα Χριστούγεννα και το γιορτινό κλίμα. 

Κορομηλά σε Αρναούτογλου: «Άκουσα ότι θέλεις να κάνεις τον “Πρωινό καφέ»

Η παρουσιάστρια έχει ένα από τα πιο όμορφα σπίτια, με το λευκό να κυριαρχεί στη μίνιμαλ διακόσμησή του.

Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!

Το βράδυ της Παρασκευής δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που έκανε στο σαλόνι του σπιτιού της.

Η Κορομηλά για τη μαμά της: «Σειρά μας να φροντίσουμε τους ήρωές μας»

Τόσο το χριστουγεννιάτικο δέντρο όσο και τα υπόλοιπα γιορτινά στολίδια, ήταν εντυπωσιακά και διακοσμούσαν υπέροχα τον χώρο.

«Η ατμόσφαιρα συνάδει με την οικειότητα που αισθανόμαστε στο χώρο μας ειδικά τις γιορτές» έγραψε η Ρούλα Κορομηλά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά

