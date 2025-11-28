Τροχός της Τύχης: Εύκολο το «Πάνε πακέτο» για τον Σπύρο - Για εσένα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 28/11/2025 στο Star, ο Σπύρος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πάνε πακέτο», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το K, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο παίκτης βρήκε πολλά από τα γράμματα του μεγάλου γρίφου και κατάφερε να τον λύσει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Εσύ τον έχεις... εντοπίσει; Κάνε την προσπάθειά σου!

