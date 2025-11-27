Τροχός της Τύχης: Χάρισε το 1ο αυτοκίνητο της σεζόν!

Η τύχη χαμογέλασε στον Μιχάλη!

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει ασταμάτητα, χαρίζει γέλιο, γνώση, μεγάλα δώρα και παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών!

τροχος της τυχης

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, η τύχη χαμογέλασε στον Μιχάλη, που κέρδισε το πρώτο αυτοκίνητο για τη φετινή σεζόν!

Το ξεκίνημα του Μιχάλη στο παιχνίδι δεν προμήνυε το μεγαλειώδες φινάλε, αφού γύρισε για πρώτη φορά τον Τροχό της Τύχης στον 2ο γύρο, μόνο και μόνο για να πετύχει στη φέτα «χάνεις σειρά»! Όμως, παρά το γεγονός ότι ο γρίφος ήταν σχεδόν λυμένος, η έλλειψη ψυχραιμίας των συμπαικτριών του δίνει στον Μιχάλη την ευκαιρία να τον λύσει!

τροχος της τυχης

Στον 3ο γύρο ο Μιχάλης νιώθει αισιόδοξος και δηλώνει στον Πέτρο Πολυχρονίδη «Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα πάρω το αυτοκίνητο»! Και από εκείνη τη στιγμή όλα άλλαξαν και παρά τις όποιες πρόσκαιρες αναποδιές στους επόμενους γύρους, ο Μιχάλης καταφέρνει, πανηγυρικά, να βρεθεί στον τελικό!

Στον μικρό τροχό ο Μιχάλης φέρνει το νούμερο 14 και με άνεση βρίσκει τις λέξεις «Νωπός – Κατεψυγμένος» στην κατηγορία «Αντίθετα». Έχοντας ήδη κερδίσει 1.955 ευρώ, περιμένει με αγωνία να δει τι κρύβει το περιεχόμενο του φακέλου. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ανοίγει τον φάκελο και τα χέρια του αρχίζουν να τρέμουν, ενώ στη συνέχεια αναφωνεί ενθουσιασμένος « Το΄πε , το΄πε ότι θα φύγει με το αυτοκίνητο»!

Ο Μιχάλης, που το ΄πε και το έκανε, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είναι ο πρώτος νικητής του αυτοκινήτου της φετινής σεζόν! Το 14 σίγουρα θα είναι το αγαπημένο του νούμερο από εδώ και στο εξής!

Λίγα λόγια για τον μεγάλο νικητή

Ο 42χρονος Μιχάλης είναι Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας με καταγωγή από την Κρήτη, αλλά τα τελευταία χρόνια μένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεμένος και έχει μια κορούλα, που λατρεύει. Είναι η πρώτη φορά που πήρε μέρος σε τηλεοπτικό παιχνίδι και επέλεξε τον Τροχό της Τύχης γιατί συνδυάζει τύχη, επιδεξιότητα, αλλά και γνώση. Αν και πίστευε πάντα περισσότερο στις ικανότητές του παρά στην τύχη του, η συμμετοχή του στον Τροχό της Τύχης, του άλλαξε οριστικά γνώμη.

Ο Άι Βασίλης ήρθε πιο νωρίς για τον Μιχάλη φέτος και το αυτοκίνητο που κέρδισε θα το χαρίσει στη σύζυγό του, μιας και της το είχε υποσχεθεί!

Πλέον, ο Μιχάλης συστήνει σε όλους τους φίλους του να δηλώσουν συμμετοχή στον Τροχό της Τύχης για να ζήσουν αυτή την υπέροχη εμπειρία και επιβεβαιώνει και ο ίδιος το πιο γνωστό τηλεοπτικό moto «Όποιος γυρίζει, κερδίζει»!

Από όλους μας στο Star μια ευχή, καλοτάξιδο Μιχάλη!

Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
Back to Top