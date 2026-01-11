Η Σονάτα του Σεληνόφωτος στο θέατρο Ολυμπία

Στο εμβληματικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», θα παρουσιαστεί για μία μοναδική βραδιά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η μουσική παράσταση «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου.

«Η Σονάτα του Σεληνόφωτος», ο σκηνικός μονόλογος του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου που γράφτηκε το 1956, χαρακτηρίζει μια νέα εποχή του ίδιου του ποιητή αφού είναι η πρώτη από τις μακρές συνθέσεις της «Τέταρτης Διάστασης», αλλά και γενικότερα για την ποίηση.

Ο συνθέτης Θοδωρής Λεμπέσης παρουσιάζει σε μία νέα μορφή θεατρικού αναλογίου το βαθύτατα ερωτικό – λυρικό κείμενο του Γιάννη Ρίτσου, της γυναίκας με τα «μαύρα», προσπαθώντας μέσω της μουσικής ο θεατής να γίνει κοινωνός των «στιγμών» του κειμένου.

Ο συνθέτης Θοδωρής Λεμπέσης

Ο συνθέτης συνδύασε το λόγο με τη μουσική, υπογραμμίζοντας όλα αυτά που ο ποιητής, σε ένα σκηνικό μονόλογο, σε μια βαθιά «εξομολόγηση», στο συνδυασμό της ζωής, της ελπίδας, της προσμονής, μας παρουσιάζει.

Η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή στην αφήγηση του κειμένου, και η ορχήστρα μουσικής δωματίου με τη συμμετοχή δύο σολιστών του Χρήστου Ζερμπίνου στο ακορντεόν και του Δημήτρη Κουφογιώργου στην κλασική κιθάρα, αποδίδουν τα μουσικά σημεία του έργου.

Ταυτότητα παράστασης:

Ερμηνεία : Παναγιώτα Βλαντή

Μουσική Σύνθεση : Θοδωρής Λεμπέσης

Σολίστ : Χρήστος Ζερμπίνος ακορντεόν

: Δημήτρης Κουφογιώργος κλασική κιθάρα

Διευθύνει ο συνθέτης του έργου Θοδωρής Λεμπέσης

Συνοδεύει ορχήστρα δωματίου εγχόρδων

Διεύθυνση Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού

& Επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου

Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού

Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά

Επικοινωνία Παράστασης : Αντώνης Κοκολάκης

Διάρκεια Παράστασης : 120’

Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»

Ακαδημίας 59, Αθήνα

Ημέρα & Ώρα Παράστασης :

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 20:30

