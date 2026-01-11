Η Σονάτα του Σεληνόφωτος στο θέατρο Ολυμπία

Πρωταγωνιστεί η Παναγιώτα Βλαντή

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος Με Πρωταγωνίστρια Τη Βλαντή
Στο εμβληματικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», θα παρουσιαστεί για μία μοναδική βραδιά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η μουσική παράσταση «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου.

«Η Σονάτα του Σεληνόφωτος», ο σκηνικός μονόλογος του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου που γράφτηκε το 1956, χαρακτηρίζει μια νέα εποχή του ίδιου του ποιητή αφού είναι η πρώτη από τις μακρές συνθέσεις της «Τέταρτης Διάστασης», αλλά και γενικότερα για την ποίηση. 

To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No

Ο συνθέτης Θοδωρής Λεμπέσης παρουσιάζει σε μία νέα μορφή θεατρικού αναλογίου το βαθύτατα ερωτικό – λυρικό κείμενο του Γιάννη Ρίτσου, της γυναίκας με τα «μαύρα», προσπαθώντας μέσω της μουσικής ο θεατής να γίνει κοινωνός των «στιγμών» του κειμένου.

Ο συνθέτης Θοδωρής Λεμπέσης 

Ο συνθέτης Θοδωρής Λεμπέσης 

Ο συνθέτης συνδύασε το λόγο με τη μουσική, υπογραμμίζοντας όλα αυτά που ο ποιητής,  σε ένα σκηνικό μονόλογο, σε μια βαθιά «εξομολόγηση», στο συνδυασμό της ζωής, της ελπίδας, της προσμονής, μας παρουσιάζει. 

Η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή στην αφήγηση του κειμένου, και η ορχήστρα μουσικής δωματίου με τη συμμετοχή δύο σολιστών του Χρήστου Ζερμπίνου στο ακορντεόν και του Δημήτρη Κουφογιώργου στην κλασική κιθάρα, αποδίδουν τα μουσικά σημεία του έργου.

Ταυτότητα παράστασης:

Ερμηνεία : Παναγιώτα Βλαντή

Μουσική Σύνθεση : Θοδωρής Λεμπέσης

Σολίστ : Χρήστος Ζερμπίνος ακορντεόν
           :   Δημήτρης Κουφογιώργος κλασική κιθάρα

Διευθύνει ο συνθέτης του έργου Θοδωρής Λεμπέσης

Συνοδεύει ορχήστρα δωματίου εγχόρδων

Διεύθυνση  Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού 
& Επικοινωνίας :    Ελίνα Λαζαρίδου

Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού
                                   Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά 

Επικοινωνία Παράστασης : Αντώνης Κοκολάκης
Διάρκεια Παράστασης : 120’
Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»
Ακαδημίας 59, Αθήνα
Ημέρα & Ώρα Παράστασης : 
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 20:30
 

Back to Top