Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δε ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;»

Όσα είπε για τη διαδικτυακή απάτη με την εικόνα του

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης μέσω deepfake βίντεο που τον διαφημίζει χωρίς τη συγκατάθεσή του.
  • Το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και παραπλανεί το κοινό, προκαλώντας ανησυχία για την εξέλιξη του AI.
  • Ο Αρναούτογλου καταγγέλλει την αλητεία που εκμεταλλεύεται ηλικιωμένους, αναφέροντας συγκεκριμένο περιστατικό κλοπής 35.000 ευρώ.
  • Τονίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή από τους χρήστες του Διαδικτύου απέναντι σε ύποπτο περιεχόμενο.
  • Η κατάσταση αναδεικνύει τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αφού τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα social media βίντεο που τον εμφανίζει να διαφημίζει συγκεκριμένη υπηρεσία, κάτι που -όπως ξεκαθαρίζει- δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα

Οπως ενημέρωσε τους χιλιάδες followers του, το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (deepfake) κι έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών το πρωί της Πέμπτης, μίλησε για τους άγνωστους δράστες κι αναρωτήθηκε τι πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια, με την εξέλιξη του AI. 

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δε ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;»

«Αυτό μου το έστειλαν χθες. Αυτή (σ.σ η απάτη) όμως άγγιξε σχεδόν την τελειότητα. Ήταν συγκλονιστικό. Μόνο λίγο η φωνή μου δεν ήταν ίδια. Αν το τελειοποιήσουν αυτό, θα την «πατήσει» πολύς κόσμος» είπε αρχικά.

«Έχουμε πολύ καλή Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους πιάσεις αυτούς. Μακάρι να βρεθούν. Αν δεν μπει μια τάξη στο διαδίκτυο, αυτό θα είναι ένα σίχαμα και μισό, θα καταντήσει κάτι γελοίο και άσχημο. Είναι πολύ τρομακτικό αυτό που γίνεται με το ΑΙ», πρόσθεσε.

Αρναούτογλου: «Χαίρομαι που τα παιδιά στον εθνικό τελικό ήταν ενωμένα»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε επίσης: «Πάλι διάβαζα σήμερα ότι πήραν 35.000 ευρώ από ένα ηλικιωμένο στην Κοζάνη. Τόση αλητεία; Δεν ντρέπεστε ρε αλήτες; Πάτε και παίρνετε τα λεφτά των ηλικιωμένων, λίγο τσίπα δεν έχετε; Η ξεφτίλα στο μεγαλείο της!».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δε ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;»

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και την ανάγκη αυξημένης προσοχής από τους χρήστες του Διαδικτύου απέναντι σε ύποπτο διαφημιστικό περιεχόμενο που χρησιμοποιεί γνωστά πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους. 

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»

Ο Γιώργος Λιάγκας, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, ο Πέτρος Κωστόπουλος, η Μελίνα Ασλανίδου, η Φαίη Σκορδά αλλά κι άλλοι επώνυμοι έχουν «πρωταγωνιστήσει» τα τελευταία χρόνια σε fake διαφημιστικές καμπάνιες.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
