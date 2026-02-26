Ανδρέας Φούρας: Αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο

Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Φούρας στα social media. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του εδώ και τρεις μήνες δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, οι γιατροί διέγνωσαν αδενοκαρκίνωμα επί εδάφους νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο, μια εξέλιξη, που συνδέεται με τη μακροχρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, από την οποία έπασχε και η οποία τον είχε «προειδοποιήσει» για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Ο κ. Φούρας αναφέρει επίσης πως τον Απρίλιο θα υποβληθεί σε ένα δύσκολο χειρουργείο, με τον ίδιο να εκφράζει την ελπίδα ότι θα αντέξει.

Αναλυτικά ο Ανδρέας Φούρας στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Καλές μου φίλες και φίλοι. Τρεις μήνες τώρα βιώνω την σκληρή εμπειρία του καρκινοπαθούς. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με είχε χρόνια προειδοποιήσει πως ένα αδενοκαρκίνομα επί νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο ήταν αρκετά πιθανόν να έρθει. Πάντα έλεγα πως αποκλείεται να δεχθώ χημειοθεραπεία και σε αυτό ήμουν απόλυτος.

Όμως για την οικογένεια μου τελικά υπέκυψα και ήδη τελειώνει ένας κύκλος δύσκολος που έχει αρκετά επηρεάσει σώμα και ψυχολογία. Τον Απρίλιο θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο. Ελπίζω πως θα αντέξω. Θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να συμβουλεύσω όσους ταλαιπωρούνται από παλινδρόμηση να μην παραλείπουν τον ιατρικό έλεγχο. Ξέρω πως με αγαπάτε και σας αγαπώ».

O Ανδρέας Φούρας - Eurokinissi

Ο Ανδρέας Φούρας υπήρξε Δήμαρχος της Πάτρας. Διετέλεσε βουλευτής Αχαΐας με το ΠΑΣΟΚ και κατείχε θέση υφυπουργού σε κυβερνήσεις του κόμματος. Ήταν ενεργό μέλος του κόμματος για χρόνια και συμμετείχε στον πολιτικό διάλογο υπέρ της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης.

Από το 2010 έχει αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή της πολιτικής.