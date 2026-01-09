Συνήθη συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με τον καρκίνο & τον διαβήτη τύπου 2

Πρόσφατες έρευνες από τη Γαλλία έδειξαν ότι τα κοινά συντηρητικά που χρησιμοποιούνται για να διατηρούνται τα τρόφιμα ασφαλή και να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους, μπορεί να συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου και διαβήτη τύπου 2.

«Αυτά είναι πολύ σημαντικά ευρήματα για συντηρητικά που δεν χρησιμοποιούνται ευρέως μόνο στις γαλλικές και ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η συγγραφέας Mathilde Touvier και κύρια ερευνήτρια της μελέτης NutriNet-Santé , που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι τα κοινά συντηρητικά τροφίμων μπορεί να συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου και διαβήτη τύπου 2 / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η μελέτη NutriNet-Santé, η οποία ξεκίνησε το 2009, συγκρίνει τις διαδικτυακές αναφορές περισσότερων από 170.000 συμμετεχόντων σχετικά με τη διατροφή και τον τρόπο ζωής τους με τα ιατρικά τους δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο γαλλικό εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. «Αυτές είναι οι δύο πρώτες μελέτες στον κόσμο που διερευνούν τις συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης σε αυτά τα συντηρητικά και του καρκίνου και του διαβήτη τύπου 2», δήλωσε η Touvier, η οποία είναι επίσης διευθύντρια έρευνας στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας της Γαλλίας στο Παρίσι, «και έτσι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με το μήνυμα. Προφανώς, τα αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιωθούν».

Πώς σχετίζεται η εμφάνιση καρκίνου με τα συντηρητικά στα τρόφιμα

Η μελέτη για τον καρκίνο, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The BMJ, εξέτασε διεξοδικά τον αντίκτυπο 58 συντηρητικών σε περίπου 105.000 άτομα που δεν είχαν καρκίνο το 2009 και παρακολουθήθηκαν για έως και 14 χρόνια. Περιλήφθηκαν μόνο όσοι συμπλήρωσαν συχνά ερωτηματολόγια 24 ωρών για τρόφιμα συγκεκριμένης μάρκας. Οι άνθρωποι που έτρωγαν τις περισσότερες τροφές με συντηρητικά συγκρίθηκαν με εκείνους που έτρωγαν τις λιγότερες.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια εις βάθος ανάλυση σε 17 συντηρητικά που καταναλώνονται από τουλάχιστον το 10% των συμμετεχόντων και διαπίστωσαν ότι 11 από αυτά δεν είχαν καμία σχέση με τον καρκίνο. Ωστόσο, τα έξι που συνδέθηκαν με τον καρκίνο θεωρούνται GRAS, ή «γενικά αναγνωρισμένα ως ασφαλή» στα τρόφιμα από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Αυτά περιλαμβάνουν νιτρώδες νάτριο, νιτρικό κάλιο, σορβικά άλατα, μεταδιθειώδες κάλιο, οξικά άλατα και οξικό οξύ.

Το νιτρώδες νάτριο, ένα χημικό άλας που χρησιμοποιείται συνήθως σε επεξεργασμένα κρέατα όπως το μπέικον, το ζαμπόν και τα αλλαντικά, συσχετίστηκε με αύξηση 32% στον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Το νιτρικό κάλιο, συσχετίστηκε με 22% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού και 13% αύξηση σε όλους τους καρκίνους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί εδώ και καιρό το επεξεργασμένο κρέας ως καρκινογόνο, με άμεση σχέση με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Τα σορβικά άλατα, ειδικά το σορβικό κάλιο, συσχετίστηκαν με 26% υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού και 14% αύξηση σε όλους τους τύπους καρκίνου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα σορβικά άλατα, ειδικά το σορβικό κάλιο, συσχετίστηκαν με 26% υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού και 14% αύξηση σε όλους τους τύπους καρκίνου. Αυτά τα υδατοδιαλυτά άλατα χρησιμοποιούνται σε κρασί, αρτοσκευάσματα, τυριά και σάλτσες για την πρόληψη της ανάπτυξης μούχλας, ζυμομυκήτων και ορισμένων βακτηρίων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το μεταδιθειώδες κάλιο, που χρησιμοποιείται συχνά στην οινοποίηση και τη ζυθοποιία, συσχετίστηκε με αύξηση 20% στον καρκίνο του μαστού και 11% υψηλότερο κίνδυνο για όλους τους καρκίνους.

Τα οξικά άλατα, τα οποία προέρχονται από φυσική ζύμωση και χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα όπως το κρέας, οι σάλτσες, τα ψωμιά και το τυρί, συνδέθηκαν με 25% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού και 15% αύξηση του καρκίνου γενικά. Το οξικό οξύ, το κύριο συστατικό του ξιδιού, συσχετίστηκε με αύξηση 12% στον κίνδυνο όλων των καρκίνων, σύμφωνα με τη μελέτη.

Μελετήθηκαν επίσης άλλοι τύποι συντηρητικών — αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, φυτικά εκχυλίσματα όπως το δεντρολίβανο και συνθετικά συντηρητικά όπως η βουτυλιωμένη υδροξυανισόλη. Ενώ αυτά τα πιο «φυσικά» συντηρητικά συνδέονται συχνά με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου όταν καταναλώνονται ως ολόκληρα τρόφιμα, μπορεί να είναι επιβλαβή όταν χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα, είπε η Touvier.

«Η υπόθεση εδώ είναι ότι όταν απομονώνετε μια ουσία από την αρχική της μήτρα ενός ολόκληρου φρούτου ή λαχανικού, η δράση στην υγεία μας μπορεί να είναι διαφορετική, ανάλογα με τον τρόπο που θα τη χωνέψει η μικροχλωρίδα του εντέρου μας», είπε.

Επιπλέον, και οι δύο μελέτες έλαβαν υπόψη συγχυτικούς παράγοντες όπως η σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση φαρμάκων και παράγοντες τρόπου ζωής, δήλωσε η Touvier.

Η μελέτη για τον διαβήτη τύπου 2, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, εξέτασε τον ρόλο των συντηρητικών και τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε σχεδόν 109.000 συμμετέχοντες / Φωτογραφία: Unsplash.com

Διαβήτης τύπου 2 και συντηρητικά - Πώς συνδέονται

Η μελέτη για τον διαβήτη τύπου 2, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, εξέτασε τον ρόλο των συντηρητικών και τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε σχεδόν 109.000 συμμετέχοντες της μελέτης NutriNet-Santé που δεν έπασχαν από τη νόσο κατά την έναρξη της μελέτης.

Δώδεκα από τα 17 συντηρητικά που εξέτασαν οι ερευνητές συνδέθηκαν με σχεδόν 50% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε άτομα που κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες.

Πέντε από τα ίδια συντηρητικά που συσχετίστηκαν με τον καρκίνο — σορβικό κάλιο, μεταδιθειώδες κάλιο, νιτρώδες νάτριο, οξικό οξύ και οξικό νάτριο — αύξησαν επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Σε αυτή την περίπτωση, η πιθανότητα αυξήθηκε κατά 49%, σύμφωνα με την έρευνα.

Σε αυτή τη μελέτη για τον διαβήτη τύπου 2, περισσότερα από ένα αντιοξειδωτικά πρόσθετα αύξησαν τον κίνδυνο. Στα πρόσθετα που αύξησαν τον κίνδυνο κατά 42% περιλαμβάνονται η άλφα-τοκοφερόλη, η πιο βιοδιαθέσιμη μορφή της βιταμίνης Ε· το ασκορβικό νάτριο, που είναι ρυθμισμένη (buffered) μορφή βιταμίνης C και νατρίου· τα εκχυλίσματα δενδρολίβανου· το ερυθορβικό νάτριο, που παρασκευάζεται από ζυμωμένη ζάχαρη· το φωσφορικό οξύ, συντηρητικό που χρησιμοποιείται σε αναψυκτικά, επεξεργασμένα κρέατα, τυριά και άλλα τρόφιμα· και το κιτρικό οξύ, ενισχυτικό γεύσης, συντηρητικό και ρυθμιστικό του pH χωρίς σημαντική θρεπτική αξία.

Δεδομένου ότι αυτές οι δύο μελέτες είναι οι πρώτες που εξετάζουν τον ρόλο των συντηρητικών στην ανάπτυξη καρκίνου και διαβήτη τύπου 2, απαιτείται περισσότερη έρευνα για την επιβεβαίωση και την περαιτέρω διερεύνηση των ευρημάτων, δήλωσε η Anaïs Hasenböhler, συγγραφέας και των δύο μελετών και υποψήφια διδάκτορας στην Ομάδα Έρευνας Διατροφικής Επιδημιολογίας του Université Sorbonne Paris Nord.

Ωστόσο, η Hasenböhler πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της: «Αυτά τα νέα δεδομένα προστίθενται σε άλλα που συνηγορούν υπέρ της επανεξέτασης των κανονισμών που διέπουν τη γενική χρήση των προσθέτων τροφίμων από τη βιομηχανία τροφίμων, με στόχο τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών».