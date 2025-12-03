Σακχαρώδης διαβήτης: Αυτά τα ποτά μπορείτε να καταναλώσετε άφοβα!

Σακχαρώδης Διαβήτης: Τι είναι, ποια είναι τα συμπτώματα, πώς προλαμβάνεται και πώς αντιμετωπίζεται; / Βίντεο: Breakfast@star

Έχετε υψηλό σάκχαρο, αλλά πού και πού θέλετε να απολαμβάνετε το ποτό σας; Υπάρχουν κάποια αλκοολούχα ποτά τα οποία δεν υπάρχει πρόβλημα εάν τα καταναλώνετε με προσοχή.

Οι ειδικοί υγείας υποστηρίζουν ότι η μικρή ποσότητα αλκοόλ δεν είναι απαγορευτική στον σακχαρώδη διαβήτη. Μάλιστα, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ –από οποιοδήποτε ποτό– μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση για την υγεία μας. Επιπρόσθετα, κάποιες επιδημιολογικές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όταν υγιή άτομα έπιναν με προσοχή αλκοολούχα ποτά, εμφάνιζαν μειωμένο κίνδυνο επίπτωσης διαβήτη τύπου 2 και αυξημένη ευαισθησία της ινσουλίνης.

Επειδή όμως το αλκοόλ είναι ένα θερμιδογόνο συστατικό της διατροφής μας, το οποίο αποδίδει «κενές» θερμίδες (αποδίδει 7 Kcal/γρ), είναι αναγκαίο να καταναλώνεται με προσοχή, είτε πρόκειται για διαβήτη τύπου 1 είτε τύπου 2. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ μια μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, η υπερβολική κατανάλωσή του μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή, μπορεί να μειώσει επικίνδυνα τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, ειδικότερα σε άτομα με διαβήτη τύπου 1.

Αλκοόλ και υπογλυκαιμία

Ειδικότερα, η υπογλυκαιμία μπορεί να προκληθεί από το αλκοόλ είτε άμεσα είτε 24 ώρες μετά, γι'αυτό είναι σημαντικό, όταν σχεδιάζετε να απολαύσετε το ποτό σας, να μετράτε το σάκχαρό σας πριν, κατά τη διάρκεια, καθώς και έπειτα από την κατανάλωσή του.

Σημαντική συμβουλή: Πριν από τον ύπνο αν τα επίπεδα σακχάρου σας κυμαίνονται μεταξύ 100 και 140 mg/dl, τότε μπορείτε να πέσετε άφοβα για ύπνο. Σε περίπτωση που είναι χαμηλότερες οι τιμές, τότε φάτε κάτι ελαφρύ για να αποφθεχθεί η νυχτερινή υπογλυκαιμία.

«Πόσο μπορώ να πιω και ποια ποτά είναι πιο "φιλικά" προς τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη;»

Σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, ένα άτομο με σακχαρώδη διαβήτη επιτρέπεται να καταναλώσει μέχρι 1 μονάδα αλκοόλης -για τις γυναίκες- και μέχρι 2 -για τους άντρες- ημερησίως (μια μονάδα αλκοόλης, αντιστοιχεί σε 350 ml μπίρας, 150 ml κρασιού ή 45 ml γλυκού ποτού -όπως λικέρ, ρακίμελο κ.ά.-, ενώ περιέχει 15 γραμμάρια αλκοόλης).

Για την μπίρα, επιτρέπεται ένα ποτήρι του νερού, για το κρασί ένα ποτήρι του κρασιού και για τα πιο «σκληρά» ποτά (ούζο, τσίπουρο, ουίσκι, βότκα, ρούμι) μικρότερες ποσότητες.

Για το διαβήτη γενικότερα το λευκό ξηρό κρασί, το τσίπουρο και τα ποτά τύπου ουΐσκι ή βότκα με νερό ή χυμό λεμόνι είναι σίγουρα οι πιο ασφαλείς λύσεις. Αντίθετα, η μπίρα και τα γλυκά κρασιά περιέχουν υδατάνθρακες που μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα του σακχάρου του αίματος.

Σημαντική συμβουλή: Μην ξεχνάτε να καταναλώνετε αλκοόλη πάντα υπό τη συνοδεία φαγητού (ειδικότερα όσοι έχουν διαβήτη και ακολουθούν αγωγή με ινσουλίνη ή υπογλυκαιμικά φάρμακα, ώστε να αποφθεχθούν τα υπογλυκαιμικά επεισόδια).

Όταν η κατανάλωση γίνεται με άδειο στομάχι, η απορρόφησή της αλκοόλης γίνεται πιο γρήγορα και ακολουθείται από χαμηλά σάκχαρα.

Σάκχαρο: Πότε να αποφεύγεται το αλκοόλ

Όταν μαζί με το διαβήτη συνυπάρχει και διαταραχή βάρους, η κατανάλωση του οινοπνεύματος θα πρέπει να είναι περιορισμένη ή ακόμη και να αποφεύγεται. Επίσης, τα υπερτασικά άτομα ή τα άτομα που παρουσιάζουν υπερτριγλυκεριδαιμια πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη αλκοόλης.