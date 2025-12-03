Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θέλουμε τον καλύτερο των καλύτερων στο GNTM»

Τα χριστουγεννιάτικα σχέδια με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη

STAR.GR
Media
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η λαμπερή κριτής και παρουσιάστρια του GNTM, βρέθηκε στο Breakfast@star και μίλησε για την προσωπική της ζωή αλλά και για τη φετινή σεζόν του διαγωνισμού, αποκαλύπτοντας πώς θα περάσουν τα Χριστούγεννα με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, που της έκανε πρόταση γάμου το περασμένο καλοκαίρι.

«Θα πάμε και στην οικογένεια για τα Χριστούγεννα», είπε η Ηλιάνα. «Θα μοιράσουμε το χρόνο ανάμεσα σε οικογένεια και δουλειά. Τα πεθερικά μου και η οικογένεια του Γιάννη είναι στον Βόλο, η δική μου στην Πάτρα. Οικογενειακά να φάμε, να κουτσομπολέψουμε στο σαλόνι, έτσι ζεστά. Πάντα έτσι το κάναμε».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη το περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο / NDP Photo Agency (Νίκος Ζότος)
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη το περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο / NDP Photo Agency (Νίκος Ζότος)

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Όσα είπε για το GNTM που θα απολαμβάνουμε πλέον δύο φορές την εβδομάδα

Η συζήτηση πέρασε στο GNTM, όπου η Ηλιάνα μίλησε για τη σχέση της με τα μοντέλα και τη φετινή ένταση: «Αισθάνομαι ότι όσο πλησιάζει ο τελικός, από εκεί που είχαμε τους καλύτερους, τώρα θέλουμε τον καλύτερο των καλύτερων. Πρέπει λίγο να ξυπνήσουν, γιατί τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ. Υπάρχουν παιδιά που έχουν πάρει πολλές ευκαιρίες, όλα όμως έχουν δυνατότητες. Κάποια ξεχωρίζουν».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποιον παίκτη του GNTM έχει ξεχωρίσει;

Η ίδια τόνισε τη σημασία του ανταγωνισμού και της πειθαρχίας: «Το παιχνίδι είναι ανταγωνιστικό, όπως και στη δουλειά. Υπάρχει ο ευγενής συναγωνισμός για το ποιος θα πάρει τη δουλειά. Στο GNTM με γνωρίζουν και με ακούν όταν τους συμβουλεύω».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλάει στο Breakfast@Star για όλα

Για τη σχέση της με τα παιδιά, είπε: «Έχω διαφορετική σχέση με τον καθένα. Η δουλειά είναι άλλο πράγμα, αλλά όταν κλείνει η κάμερα είμαι άνθρωπος. Δεν είναι αυτονόητο να έχω τέτοια σχέση με τα παιδιά. Φέτος όμως μου δίνει το παιχνίδι την ευκαιρία να έρθω κοντά τους. Είναι πολύ καλά παιδιά και συζητάμε και τα καλά και τα κακά».

Λαμπερή εμφάνιση: Το εντυπωσιακό catwalk της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Τέλος, η Ηλιάνα μοιράστηκε την επιθυμία της να δει τους συμμετέχοντες να εξελίσσονται μέσα από το παιχνίδι: «Υπάρχουν παιδιά που πραγματικά διψάνε για αυτή τη δουλειά, έχουν αλλάξει επαγγελματικά αλλά έχουν μείνει πιστοί στον χαρακτήρα τους. Είναι χαρούμενοι και βλέπουν την ευκαιρία που τους έχει δοθεί μέσα από το παιχνίδι».

Από σήμερα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή οι τηλεθεατές θα απολαμβάνουν το GNTM στις 21.00 στο Star.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

