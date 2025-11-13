Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποιον παίκτη του GNTM έχει ξεχωρίσει;

Ένα λαμπερό fashion event με την υπογραφή του Λάκη Γαβαλά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και φυσικά, η fashion expert Ηλιάνα Παπαγεωργίου δε θα μπορούσε να λείπει.
Μαζί με τον Λάκη Γαβαλά, που αποτελεί την επιτομή της μόδας, η Ηλιάνα βρέθηκε στην επίδειξη μόδας στο Athens Fashion Week, στηρίζοντας τον συνεργάτη και φίλο της.
Η Ηλιάνα μίλησε για τη χαρά και τη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας τα παιδιά από το GNTM να περπατούν στην πασαρέλα: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι και συγκινημένη. Τα πήγαν εξαιρετικά όλοι».
«Υπάρχει κάποιο παιδί που έχετε ξεχωρίσει;», ήταν η επόμενη ερώτηση. « Έχω ξεχωρίσει πολλά παιδιά για διαφορετικούς λόγους. Είμαι πολύ καλυμμένη με όλους και πολύ χαρούμενη για όλους», απάντησε.
Όπως εξομολογήθηκε η fashion expert, η σύνδεσή της με τους κριτές του GNTM είναι ιδιαίτερα έντονη. «Με όλους έχω δεθεί πάρα πολύ, αλλά τελείως διαφορετικά, με όλους», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τον διαφορετικό χαρακτήρα και τα ταλέντα κάθε κριτή.
Η σχέση της με το project φαίνεται πως δεν είναι μόνο επαγγελματική αλλά και ανθρώπινη, καθώς κάθε στιγμή στη σκηνή την συγκινεί και τη γεμίζει περηφάνια.
Η παρουσία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και του Λάκη Γαβαλά έδωσε λάμψη και κύρος στην εκδήλωση της Athens Fashion Week.
«Δεν έχω ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον γάμο»
Η συζήτηση περιστράφηκε και γύρω από τις προσωπικές της στιγμές, καθώς η Ηλιάνα ρωτήθηκε για τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Γιάννη Καραβασάνη.
Με χιούμορ και αμεσότητα, η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν έχει κάνει ακόμα καμία ετοιμασία: «Δεν έχω ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον γάμο. Αλήθεια σας λέω παιδιά», είπε γελώντας.
Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2010 κι έζησε έναν παθιασμένο έρωτα για 7 χρόνια. Το 2015 παντρεύτηκαν στο Λος Άντζελες, όμως το 2017 χώρισαν.
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έβαλα το δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία!»
Πέρασαν πέντε χρόνια και συναντήθηκαν τυχαία στον δρόμο. Αυτή η συνάντηση έγινε η αφορμή για να έρθουν ξανά κοντά.
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε»
Από το 2022 η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης είναι ξανά ζευγάρι και τώρα ετοιμάζονται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους μ'έναν γάμο.
