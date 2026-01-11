Έκτακτο δελτίο καιρού: Κύμα ψύχους από το απόγευμα - Πού θα χιονίσει

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Επιδεινώνεται ο καιρός από το απόγευμα της σημερινής ημέρα, Κυριακή 11/1, με τη θερμοκρασία να κάνει «βουτιά» και τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και το πρωί της Τετάρτης (14/1). 

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από την ΕΜΥ 

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα μας με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά - ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).
Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26)

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:
α. Στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.
β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).
γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών - ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

 

ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΧΙΟΝΙΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΕΜΥ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
