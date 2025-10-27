Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε»

«Τα βλέπει η μαμά του και κουτσομπολεύουμε», αποκάλυψε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 10:55 Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
27.10.25 , 10:52 Ξανθή Τζερεφού: «Είχα πάρει κιλά με διατροφή για να αποκτήσω αυτοπεποίθηση»
27.10.25 , 10:45 Φωτιά τώρα στον Πύργο Αθηνών - Εκκενώνεται το κτίριο
27.10.25 , 10:39 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε»
27.10.25 , 10:11 Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
27.10.25 , 09:57 ΑΕΚ: Το ραντεβού με παίκτη που προκάλεσε έκπληξη
27.10.25 , 09:25 Στεγαστική κρίση: Οι ρυθμίσεις που «ξεκλειδώνουν» τα κλειστά σπίτια
27.10.25 , 09:23 Στη θέση του Παπανώτα ο Λεμπιδάκης - Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή
27.10.25 , 09:21 Η Αθήνα στις πιο ακριβές πρωτεύουσες της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται
27.10.25 , 09:05 QJMOTOR: Αυτά είναι τα δυο νέα της μοντέλα
27.10.25 , 09:03 Γιώργος Κωνσταντίνου: Ο τζόγος, η σχέση με τα παιδιά του και οι έρωτες
27.10.25 , 09:02 Δημήτρης Πατέρας – Giorgina Clavarino: O λαμπερός γάμος στη Ρώμη
27.10.25 , 08:49 ΟΠΕΚΕΠE: Στη φυλακή ο φερόμενος αρχηγός - «Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει»
27.10.25 , 08:43 Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς- Ο τρόπος που το ανακοίνωσε!
27.10.25 , 08:38 Ρουμανία: Φορτηγό «δίπλωσε» και παρέσυρε αυτοκίνητο - Βίντεο
Φωτιά τώρα στον Πύργο Αθηνών - Εκκενώνεται το κτίριο
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Στη θέση του Παπανώτα ο Λεμπιδάκης - Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή
Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
Θάνατος 16χρονης Γκάζι: «Ήπια 3 γουλιές από το ποτό της και έκανα εμετό»
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Δημήτρης Πατέρας – Giorgina Clavarino: O λαμπερός γάμος στη Ρώμη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αεροδρόμιο συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μίλησε στους δημοσιογράφους για τον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έβαλα το δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία!»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη το περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο / NDP Photo Agency (Νίκος Ζότος)

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη το περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο / NDP Photo Agency (Νίκος Ζότος)

Το εντυπωσιακό μοντέλο και παρουσιάστρια αποκάλυψε πώς ο σύντροφός της διαχειρίζεται την προβολή της προσωπικής του ζωής.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Παρίσι για τις προετοιμασίες του γάμου της!

«Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε εδώ στις κάμερες. Τα βλέπει η μαμά του και κουτσομπολεύουμε», είπε αρχικά, προσθέτοντας ότι έχει αποφασίσει να μην κρατήσει κρυφό τον γάμο της με τον αγαπημένο της, όταν με το καλό γίνει. «Επειδή ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τον αρραβώνα, μάλλον θα τα μάθετε όλα και για τον γάμο», δήλωσε συγκεκριμένα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Όσα δήλωσε στις κάμερες για τον σύντροφό της και την πεθερά της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Όσα δήλωσε στις κάμερες για τον σύντροφό της και την πεθερά της

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διανύει μία από τις ωραιότερες φάσεις της ζωής της, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Φέτος την απολαμβάνουμε σε ρόλο - έκπληξη στο ανενεωμένο GNTM, όπου με την αμεσότητα, την εμπειρία και τις γνώσεις της, εμψυχώνει, συμβουλεύει και καθοδηγεί τα επίδοξα μοντέλα. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top