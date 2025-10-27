Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε»

Στο αεροδρόμιο συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μίλησε στους δημοσιογράφους για τον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη το περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο / NDP Photo Agency (Νίκος Ζότος)

Το εντυπωσιακό μοντέλο και παρουσιάστρια αποκάλυψε πώς ο σύντροφός της διαχειρίζεται την προβολή της προσωπικής του ζωής.

«Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε εδώ στις κάμερες. Τα βλέπει η μαμά του και κουτσομπολεύουμε», είπε αρχικά, προσθέτοντας ότι έχει αποφασίσει να μην κρατήσει κρυφό τον γάμο της με τον αγαπημένο της, όταν με το καλό γίνει. «Επειδή ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τον αρραβώνα, μάλλον θα τα μάθετε όλα και για τον γάμο», δήλωσε συγκεκριμένα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Όσα δήλωσε στις κάμερες για τον σύντροφό της και την πεθερά της

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διανύει μία από τις ωραιότερες φάσεις της ζωής της, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Φέτος την απολαμβάνουμε σε ρόλο - έκπληξη στο ανενεωμένο GNTM, όπου με την αμεσότητα, την εμπειρία και τις γνώσεις της, εμψυχώνει, συμβουλεύει και καθοδηγεί τα επίδοξα μοντέλα.