Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έβαλα το δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία!»

«Δεν έχω κανονίσει κανένα γάμο, δεν έχω προετοιμάσει τίποτα»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που τη βλέπουμε στον ρόλο της Competition Director & Model Mentor στο GNTM μίλησε για τον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

Όπως αποκάλυψε, δεν έχει κάνει καμία προετοιμασία και θέλει να πάρει λίγο τον χρόνο της. Ωστόσο, φορά το δαχτυλίδι της πρότασης γάμου και... το απολαμβάνει!

Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Γιάννης Καραβασάνης στη Μύκονο, τον Αύγουστο του 2025/ NDP Nίκος Ζότος

Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Γιάννης Καραβασάνης στη Μύκονο, τον Αύγουστο του 2025/ NDP Nίκος Ζότος

«Ο Άγγελος Μπράτης δεν είχε πει ότι θέλει να σχεδιάσει το νυφικό μου, είχε πει πως αν θέλω θα το σχεδιάσει. Δεν ξέρω αν έχω νυφικό πρώτα απ’ όλα. Δεν έχω κανονίσει κανένα γάμο, σας το ορκίζομαι. Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Δεν έχω προλάβει. Ζητώ συγγνώμη αν πρέπει να βιαστώ. Δεν ήξερα ποια είναι τα deadlines κάποιου που αρραβωνιάζεται το 2025… αλλά θέλω να πάρω λίγο τον χρόνο μου, μπορώ;».

Όπως είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί θα είναι σίγουρα καλεσμένη στον γάμο, καθώς έχει οργανώσει και το bachelorette.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Παρίσι για τις προετοιμασίες του γάμου της!

«Έχω βάλει το δαχτυλίδι και τι σούπερ μάρκετ έχουμε πάει… σαν κυρία είμαι. Το απολαμβάνω!», παραδέχτηκε.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: To μονόπετρό της σε στιγμιότυπο από το ταξίδι της στο Παρίσι/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: To μονόπετρό της σε στιγμιότυπο από το ταξίδι της στο Παρίσι/ instagram

Τέλος, αποκάλυψε πως δεν περίμενε ότι θα ξαναπαντρευόταν τον ίδιο άνθρωπο. «Γιατί το περίμενε αυτός; Ότι θα μου κάνει και πρόταση ενώ με είχε παντρευτεί; Άστα, βράστα… πού να στα λέω», είπε με χιούμορ.

Το love story της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και του Γιάννη Καραβασάνη μετρά πολλά χρόνια και η ιστορία τους είναι ενδιαφέρουσα καθώς παντρεύτηκαν, χώρισαν και τώρα ετοιμάζονται να παντρευτούν ξανά.

Γιάννης Καραβασάνης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2010 κι έζησε έναν παθιασμένο έρωτα για 7 χρόνια. Το 2015 παντρεύτηκαν στο Λος Άντζελες, όμως το 2017 χώρισαν. Πέρασαν πέντε χρόνια και συναντήθηκαν τυχαία στον δρόμο. Αυτή η συνάντηση έγινε η αφορμή για να έρθουν ξανά κοντά. Από το 2022 η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης είναι ξανά ζευγάρι και τώρα ετοιμάζονται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους μ'έναν γάμο. 

