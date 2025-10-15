Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Παρίσι για τις προετοιμασίες του γάμου της!

Η παρουσιάστρια του GNTM θα ντυθεί νύφη στο πλευρό του Γιάννη Καραβασάνη



Φωτογραφίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη από τις διακοπές τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Παρίσι και μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της στην Πόλη του Φωτός.

Η παρουσιάστρια του GNTM φαίνεται πως ζει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, αφού ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη.

Γιάννης Καραβασάνης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Η σχέση τους μετρά πολλά χρόνια, καθώς γνωρίστηκαν το 2010 και είχαν παντρευτεί για πρώτη φορά το 2015 στο Λος Άντζελες. Κουμπάροι τότε ήταν η Γιάννα Τερζή και ο Δημήτρης Γιαννέτος. Αν και ο γάμος τους δεν κράτησε, η αγάπη τους φαίνεται πως δεν χάθηκε ποτέ. Μετά την επανασύνδεσή τους, ο Γιάννης Καραβασάνης έκανε ξανά πρόταση γάμου τον Ιούνιο του 2025, και από τότε οι δυο τους προετοιμάζουν το νέο τους ξεκίνημα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ανακοίνωσε ότι παντρεύεται - Το εντυπωσιακό μονόπετρο

Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για την ημερομηνία ή την τοποθεσία του γάμου, όλα δείχνουν πως το Παρίσι ίσως είναι ο προορισμός που έχουν επιλέξει.

Στη νέα της ανάρτηση, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει μπροστά σε έναν καθρέφτη, κρατώντας ένα κοκτέιλ και χαμογελώντας με ανεπιτήδευτη φυσικότητα. Η φωτογραφία, με ρετρό αισθητική και ροζ πλεκτό πουλόβερ, αποπνέει ρομαντισμό και ανεμελιά.

Αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή των followers της ήταν η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία: «Just a cocktail big enough to make me accidentally plan a wedding in Paris» – δηλαδή, «Απλώς ένα κοκτέιλ αρκετά μεγάλο, ώστε να με κάνει κατά λάθος να αρχίσω να σχεδιάζω έναν γάμο στο Παρίσι».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Θα παντρευτεί στο Παρίσι;

Με αυτή τη φράση, η Ηλιάνα άφησε να εννοηθεί ότι οι προετοιμασίες του γάμου έχουν ήδη ξεκινήσει και ότι η γαλλική πρωτεύουσα ίσως φιλοξενήσει τη μεγάλη μέρα. Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της ευχηθούν, γεμίζοντας τα σχόλια με καρδιές και ευχές για ευτυχία.

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου έγινε αμέσως viral, με πολλούς να σχολιάζουν το ανεπιτήδευτο στυλ της και τη χαρούμενη διάθεσή της.

Η παρουσιάστρια δείχνει πιο ευτυχισμένη και σίγουρη από ποτέ, ενώ το Παρίσι φαίνεται πως της ταιριάζει απόλυτα — ένας προορισμός που συνδυάζει κομψότητα, ρομαντισμό και λάμψη, όπως και η ίδια.



Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης: Full in love στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)
 
