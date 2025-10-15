Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Παρίσι για τις προετοιμασίες του γάμου της!

Φωτογραφίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη από τις διακοπές τους

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Παρίσι και μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της στην Πόλη του Φωτός.

Η παρουσιάστρια του GNTM φαίνεται πως ζει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, αφού ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη.

Η σχέση τους μετρά πολλά χρόνια, καθώς γνωρίστηκαν το 2010 και είχαν παντρευτεί για πρώτη φορά το 2015 στο Λος Άντζελες. Κουμπάροι τότε ήταν η Γιάννα Τερζή και ο Δημήτρης Γιαννέτος. Αν και ο γάμος τους δεν κράτησε, η αγάπη τους φαίνεται πως δεν χάθηκε ποτέ. Μετά την επανασύνδεσή τους, ο Γιάννης Καραβασάνης έκανε ξανά πρόταση γάμου τον Ιούνιο του 2025, και από τότε οι δυο τους προετοιμάζουν το νέο τους ξεκίνημα.

Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για την ημερομηνία ή την τοποθεσία του γάμου, όλα δείχνουν πως το Παρίσι ίσως είναι ο προορισμός που έχουν επιλέξει.

Στη νέα της ανάρτηση, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει μπροστά σε έναν καθρέφτη, κρατώντας ένα κοκτέιλ και χαμογελώντας με ανεπιτήδευτη φυσικότητα. Η φωτογραφία, με ρετρό αισθητική και ροζ πλεκτό πουλόβερ, αποπνέει ρομαντισμό και ανεμελιά.

Αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή των followers της ήταν η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία: «Just a cocktail big enough to make me accidentally plan a wedding in Paris» – δηλαδή, «Απλώς ένα κοκτέιλ αρκετά μεγάλο, ώστε να με κάνει κατά λάθος να αρχίσω να σχεδιάζω έναν γάμο στο Παρίσι».

Με αυτή τη φράση, η Ηλιάνα άφησε να εννοηθεί ότι οι προετοιμασίες του γάμου έχουν ήδη ξεκινήσει και ότι η γαλλική πρωτεύουσα ίσως φιλοξενήσει τη μεγάλη μέρα. Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της ευχηθούν, γεμίζοντας τα σχόλια με καρδιές και ευχές για ευτυχία.

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου έγινε αμέσως viral, με πολλούς να σχολιάζουν το ανεπιτήδευτο στυλ της και τη χαρούμενη διάθεσή της.

Η παρουσιάστρια δείχνει πιο ευτυχισμένη και σίγουρη από ποτέ, ενώ το Παρίσι φαίνεται πως της ταιριάζει απόλυτα — ένας προορισμός που συνδυάζει κομψότητα, ρομαντισμό και λάμψη, όπως και η ίδια.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης: Full in love στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

