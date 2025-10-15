IQ 160: Τίνος είναι το παιδί; - Ο 3ος κύκλος ξεκινά με δύο νέα πρόσωπα!

Ο τρίτος κύκλος του IQ 160 κάνει πρεμιέρα αυτήν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 22:10, στο Star! Οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης αστυκωμικής σειράς μίλησαν στην κάμερα του Breakfast@Star και την Κωνσταντίνα Γκρόσι, που τους συνάντησαν στην επίσημη φωτογράφιση.

Το Breakfast@Star στα παρασκήνια της φωτογράφισης του νέου κύκλου του IQ 160

Σε αυτή τη σεζόν η «Πηνελόπη Μουρίκη», την οποία ενσαρκώνει μοναδικά η Σμαράγδα Καρύδη, αποθρασύνεται: «Πάρα πολύ, γιατί είναι μια δουλειά που αγαπήσαμε πολύ, γι' αυτό και επιμένουμε και επιστρέφουμε πάλι. Όποιον και να δω, μου λέει τι θα γίνει, πότε θα ξεκινήσει το IQ. Δηλαδή αυτό είχε πολλά χρόνια να μου συμβεί. Σε αυτήν τη σεζόν έχω αποθρασυνθεί τελείως. Έτσι μου λέει τουλάχιστον ο Κουρής», δήλωσε με χιούμορ η αγαπημένη ηθοποιός.

Σμαράγδα Καρύδη

Ο τηλεοπτικός «Αργύρης Καλατζής», Νίκος Κουρής, αναφέρθηκε στη μεταμόρφωση της Μουρίκη και άφησε υποσχέσεις, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια.

«Κοιτάξτε, αυτό που μπορείτε να περιμένετε είναι κάτι που ούτε κι εμείς το περιμέναμε. Θέλω να πω η Μουρίκη πια έχει εντελώς ξεφύγει. Σε αυτό το κύκλο γίνονται πράγματα και θάματα. Είναι έγκυος και αυτό την έχει πάει σε μια περιοχή που δεν περιμέναμε», είπε αρχικά, προσθέτοντας για το μωρό της Μουρίκη, που μέχρι στιγμής είναι αγνώστου πατρός: «Αυτό δεν μπορώ να το πω, αλλά έχω πολλές πιθανότητες να είμαι εγώ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι».

Νίκος Κουρής

Στη συνέχεια μίλησε για τις δύο νέες προσθήκες στη σειρά, που έρχονται να ενισχύσουν το ήδη επιτυχημένο cast: «Είναι ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης που κάνει τον Μηνά και η Άννα Λουιζίδη που κάνει την Τρίνα. Είναι δύο υπέροχοι ηθοποιοί και είναι και πάρα πολύ ωραίοι ρόλοι».

«Θα γίνουν πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο κύκλος. Ειναι πολυ πιο ωραίος κατά τη γνώμη μου και από τους τρεις και έχει πολύ πλάκα», κατέληξε ο ίδιος.

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου

«Τρίτη σεζόν του IQ160. Μεγάλη χαρά μας, εννοείται. Ανατροπές, καινούργιοι χαρακτήρες, καινούργιες καταστάσεις. Ανησυχώ λιγάκι. Όταν είσαι σε μια δουλειά που αγαπάς, πάει για τρίτη σεζόν και υπάρχει αυτή η υπέροχη παρέα, αυτή η υπέροχη ομάδα που με τόση αγάπη κάνουμε αυτή τη δουλειά που αγαπήσαμε τόσο πολύ. Γιατί να μην είμαι χαρούμενη;», δήλωσε με τη σειρά της η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, που υποδύεται τη Σοφία Χαριτάκη. Ενώ, παραδέχτηκε πως θα δοκιμαστεί η σχέση της με τον «Πέτρο Καψάλη».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του IQ 160