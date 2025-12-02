Κώστας Καραφώτης - Ματθαία Σπιταδάκη: Όσα έγιναν στη λαμπερή τους πρεμιέρα

Με μεγάλη επιτυχία, ξεκίνησαν οι εμφανίσεις του Κώστα Καραφώτη μαζί με την Ματθαία Σπιταδάκη, στο «Koukoutsi Restaurant Bar» στον Πειραιά, το οποίο μπήκε δυναμικά, στον χάρτη της αθηναϊκής διασκέδασης.

Το «Κοukoutsi», αποτελεί ένα νέο music restaurant, υψηλής αισθητικής και διακόσμησης, όπου συνδυάζοντας τα μοναδικά live με την υψηλή γαστρονομία, προσφέρει μια ανεπανάληπτη διασκέδαση!

Η θεαματική αρχή, έγινε με τον Κώστα Καραφώτη, χαρίζοντας ένα μοναδικό μουσικό «ταξίδι», υμνώντας μουσικά το χτες με το σήμερα, και την Ματθαία Σπιταδάκη, όπου ξεχώρισε με την φρεσκάδα της και τις υπέροχες ερμηνείες της, με τους δυο τους, να κερδίζουν το στοίχημα, σε ένα κατάμεστο κόσμου μαγαζί και με πολλούς επώνυμους φίλους τους, να σπεύδουν να τους απολαύσουν.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο Κώστας Καραφώτης κι η Ματθαία Σπιταδάκη, δίνουν τον ρυθμό, ενώ την υπόλοιπη εβδομάδα, η μουσική, χορός, το κέφι, και οι γεύσεις, συνεχίζονται στο «Koukoutsi Restaurant Bar», με ταλαντούχους ερμηνευτές.

Τις Κυριακές, την σκυτάλη της διασκέδασης παίρνουν η Klodianna κι ο Νίκος Καρτσωνάκης, ενώ από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Αίμιλη Χαραλάμπους και ο Γιάννης Γιαννάτσης! Και από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη, ξεκινούν δυναμικά η Εμμανουέλα Λάμπη με τον Γιάννη Γιαννάτση!