Κώστας Καραφώτης - Ματθαία Σπιταδάκη: Όσα έγιναν στη λαμπερή τους πρεμιέρα

Ένα μοναδικό μουσικό «ταξίδι», υμνώντας μουσικά το χτες με το σήμερα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 16:15 Η United Group B.V. καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο του 2025
02.12.25 , 15:54 Οδηγοί ταξί: «Αν δε συναντηθούμε με τον Κυρανάκη, η απεργία θα παραταθεί»
02.12.25 , 15:44 Δημήτρης Λάλος - Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Έτσι μας ευχήθηκαν «καλό χειμώνα»
02.12.25 , 15:18 35 χρόνια interwetten - 35 δώρα για όλους: Η μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς
02.12.25 , 15:15 Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
02.12.25 , 14:54 Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
02.12.25 , 14:52 Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φ. Μογκερίνι για απάτη
02.12.25 , 14:35 Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει
02.12.25 , 14:34 «Όταν η Μαρινέλλα έφυγε από το Ηρώδειο για το νοσοκομείο, μιλούσε κανονικά»
02.12.25 , 14:30 Κιβωτός: Αποκλειστικά Ο Μάρτυρας Που Άλλαξε Την Κατάθεσή Του
02.12.25 , 14:27 Περιστέρι: Συγκλονίζει Η Χήρα Ταξιτζή Που Χάθηκε Σε Τροχαίο
02.12.25 , 13:51 Matching φανέλες και αγκαλιές: Η φωτογραφία του Αργυρού με τον γιο του
02.12.25 , 13:42 Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο
02.12.25 , 13:37 Οικονομάκου: Τα τέσσερα χαρίσματα του Μπρούνο Τσερέλα που την κέρδισαν!
02.12.25 , 13:19 Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!
Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κώστας Καραφώτης - Ματθαία Σπιταδάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μεγάλη επιτυχία, ξεκίνησαν οι εμφανίσεις του Κώστα Καραφώτη μαζί με την Ματθαία Σπιταδάκη, στο «Koukoutsi Restaurant Bar» στον Πειραιά, το οποίο μπήκε δυναμικά, στον χάρτη της αθηναϊκής διασκέδασης. 

Κώστας Καραφώτης - Ματθαία Σπιταδάκη: Όσα έγιναν στη λαμπερή τους πρεμιέρα

Το «Κοukoutsi», αποτελεί ένα νέο music restaurant, υψηλής αισθητικής και διακόσμησης, όπου συνδυάζοντας τα μοναδικά live με την υψηλή γαστρονομία, προσφέρει μια ανεπανάληπτη διασκέδαση! 

Η εξομολόγηση του Κώστα Καραφώτη: «Θα είμαι μέσα στον τοκετό»

Κώστας Καραφώτης - Ματθαία Σπιταδάκη: Όσα έγιναν στη λαμπερή τους πρεμιέρα

Η θεαματική αρχή, έγινε με τον Κώστα Καραφώτη, χαρίζοντας ένα μοναδικό μουσικό «ταξίδι», υμνώντας μουσικά το χτες με το σήμερα,  και την Ματθαία Σπιταδάκη, όπου ξεχώρισε με την φρεσκάδα της και τις υπέροχες ερμηνείες της, με τους δυο τους, να κερδίζουν το στοίχημα, σε ένα κατάμεστο κόσμου μαγαζί και με πολλούς επώνυμους φίλους τους, να σπεύδουν να τους απολαύσουν.  

Κώστας Καραφώτης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει με τη Μάνου

Κώστας Καραφώτης - Ματθαία Σπιταδάκη: Όσα έγιναν στη λαμπερή τους πρεμιέρα

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο Κώστας Καραφώτης κι η Ματθαία Σπιταδάκη, δίνουν τον ρυθμό, ενώ την υπόλοιπη εβδομάδα, η μουσική, χορός, το κέφι, και οι γεύσεις, συνεχίζονται στο «Koukoutsi Restaurant Bar», με ταλαντούχους ερμηνευτές.  

Κώστας Καραφώτης: Αυτός είναι ο νέος χώρος όπου θα διασκεδάζει τον κόσμο!

Κώστας Καραφώτης - Ματθαία Σπιταδάκη: Όσα έγιναν στη λαμπερή τους πρεμιέρα

Τις Κυριακές, την σκυτάλη της διασκέδασης παίρνουν η Klodianna κι ο Νίκος Καρτσωνάκης, ενώ από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Αίμιλη Χαραλάμπους και ο Γιάννης Γιαννάτσης! Και από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη, ξεκινούν δυναμικά η Εμμανουέλα Λάμπη με τον Γιάννη Γιαννάτση!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ
 |
ΜΑΤΘΑΙΑ ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top