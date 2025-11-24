Η εξομολόγηση του Κώστα Καραφώτη: «Θα είμαι μέσα στον τοκετό»

Πανέτοιμος να γίνει πατέρας ο τραγουδιστής

24.11.25 , 14:02 Η εξομολόγηση του Κώστα Καραφώτη: «Θα είμαι μέσα στον τοκετό»
Πανέτοιμος να γίνει πατέρας ο Κώστας Καραφώτης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κώστας Καραφώτης βιώνει μία από τις πιο όμορφες και φορτισμένες συναισθηματικά περιόδους της ζωής του.

Με αφορμή την έναρξη των εμφανίσεών του στον Πειραιά, ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και αποκάλυψε πως η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, διανύει πλέον τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης.

Κώστας Καραφώτης: Θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά!

Το ζευγάρι μετρά αντίστροφα για τη στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί.

«Αισθάνομαι απίστευτα όμορφα»

Με χαμόγελο, αλλά και έκδηλη συγκίνηση, ο Κώστας Καραφώτης μίλησε για την εμπειρία της εγκυμοσύνης:  «Η σύζυγος μου διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, οπότε έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, για εκείνη δεν ξέρω! Είναι πιο δύσκολο προφανώς», είπε, δείχνοντας τη στοργή και τον θαυμασμό του για τη γυναίκα του.

Κώστας Καραφώτης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει με τη Μάνου

Το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι, κάτι που όπως φαίνεται έχει φέρει μια γλυκιά ανυπομονησία στο σπίτι τους.

«Το φύλο του μωρού μας είναι κοριτσάκι. Τον νονό τον έχουμε βρει, αλλά το όνομα του μωρού όχι. Μπορεί να διαλέξουμε και κάτι διαφορετικό από τα ονόματα των γονιών μας, αλλά αυτά γίνονται με συζήτηση», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός πιο πρωτότυπου ονόματος.

Στιγμές τρυφερότητας και προετοιμασίας

Σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, ο τραγουδιστής είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην οικογένειά του. Συμμετέχει ενεργά σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας, από τη διαμόρφωση του παιδικού δωματίου μέχρι τις μικρές καθημερινές λεπτομέρειες που θα κάνουν την άφιξη της μικρής τους πιο γλυκιά.

Ο ίδιος δεν κρύβει ότι η πατρότητα ήταν πάντα ένα μεγάλο όνειρο και τώρα που πλησιάζει η στιγμή, νιώθει πιο γεμάτος από ποτέ.

«Θα είμαι μέσα στον τοκετό. Δεν το σκέφτομαι, το ξέρω»

Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν σκοπεύει να είναι παρών στη στιγμή της γέννησης, η απάντηση του Καραφώτη ήταν αφοπλιστική: «Δεν το σκέφτομαι. Το ξέρω ότι θα είμαι», δήλωσε αποφασιστικά.

Το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής τους ξεκινά

Με την Κάτια Μάνου να διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης, το ζευγάρι προετοιμάζεται για μία νέα πραγματικότητα γεμάτη αγάπη, άγρυπνες νύχτες αλλά και αμέτρητες τρυφερές στιγμές.

 

Ο Κώστας Καραφώτης δείχνει πιο ώριμος και συγκινημένος από ποτέ, ενώ ο ερχομός της κόρης τους φαίνεται πως έχει ήδη αλλάξει τις προτεραιότητές τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
