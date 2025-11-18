Κώστας Καραφώτης: Θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά!

Έγκυος η σύζυγός του, Κάτια Μάνου

18.11.25 , 15:14 Κώστας Καραφώτης: Θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις πιο όμορφες και τρυφερές στιγμές της ζωής τους φαίνεται πως βιώνουν αυτή την περίοδο ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του, Κάτια Μάνου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real News, η αγαπημένη του τραγουδιστή βρίσκεται στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης τους, ενώ οι δυο τους ετοιμάζονται να υποδεχθούν το πρώτο τους παιδί.

Κώστας Καραφώτης: Η πρόταση γάμου στη σύζυγό του στο Μιλάνο

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι, έχει επιλέξει να κρατήσει αυτήν τη σημαντική στιγμή ως ένα πολύ προσωπικό και διακριτικό γεγονός. 

Παρά το γεγονός ότι ο Κώστας Καραφώτης είναι άνθρωπος της δημοσιότητας, εκείνος και η Κάτια αποφεύγουν τις φωτογραφίες και τα φλας των media σε προσωπικές τους στιγμές.

Κώστας Καραφώτης: Σπάνια κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του, Κάτια Μάνου/ Ndp Photo Νίκος Ζώτος

Κώστας Καραφώτης: Σπάνια κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του, Κάτια Μάνου/  Ndp Photo Νίκος Ζώτος

Στον γάμο του και στη γυναίκα της ζωής του αναφέρθηκε ο τραγουδιστής σε παλαιότερη του συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και το κανάλι της στο YouTube, Nansou TV. 

Όπως αποκάλυψε, κατάφερε να κρατήσει το χαρμόσυνο γεγονός μυστικό μέχρι και λίγες ημέρες πριν πραγματοποιηθεί ο γάμος. 

«Ήθελα να φωνάξω ότι παντρεύομαι, αλλά δεν ήθελα να γίνει αυτό το σούσουρο. Δε μου αρέσει αυτή η κουβέντα γύρω από το όνομά μου», εξομολογήθηκε.

Για τη σύζυγό του, Κάτια, είπε χαρακτηριστικά:«Η Κάτια είναι γυναίκα μου. Νομίζω ότι τα πάντα είναι το timing. Τη γνώριζα αρκετά χρόνια αλλά βρέθηκε στη ζωή μου σε μία στιγμή που ήταν σαν να έπρεπε να είναι εκεί να δεχτεί τον χαρακτήρα και τις ιδιοτροπίες μου και να τις αφομοιώσει. Για την Κάτια η δουλειά μου δεν ήταν ποτέ πρόβλημα. Έτσι με γνώρισε και ήξερε ότι αυτό ήθελα να κάνω. Ξέρει ότι δεν είμαι φαν της νύχτας αλλά φαν του τραγουδιού. Μου αρέσει να τραγουδάω αλλά όχι να ξενυχτάω μέχρι τις 6 το πρωί».

Ο Κώστας αποκάλυψε και τις δυσκολίες αλλά και τις χαρές της σχέσης τους: «Πριν συγκατοικούσαμε και το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι όταν χωριζόμαστε – Δεν υπάρχουν γκρίνιες».

Το ζευγάρι φαίνεται πως έχει βρει έναν τρόπο να συνδυάζει την καθημερινότητα με την αγάπη τους, διατηρώντας παράλληλα την προσωπική τους ζωή όσο πιο ήρεμη γίνεται.

Παντρεύτηκε ο Κώστας Καραφώτης: Η άφιξη της νύφης και ο πρώτος χορός!

Όσο για την πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, ο τραγουδιστής μοιράστηκε με χιούμορ: «Είχαμε πάει στην αγαπημένη μας πόλη, το Μιλάνο και είχα πάρει μαζί μου το δαχτυλίδι. Έλεγα ‘πού να το κρύψω; Τι να το κάνω;’, πάω να το δώσω το πρώτο βράδυ και ήμασταν σε ένα μαγαζί με κόσμο δίπλα μας. Την επόμενη ημέρα πάλι συναντήσαμε κόσμο. Έλεγα ‘μία, δύο, τρεις, θα φύγουμε και δε θα το έχω δώσει’. Εντάξει, τελικά ήρθε η στιγμή που το έδωσα».

Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου δείχνουν έτοιμοι να ζήσουν μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής τους, κρατώντας όμως την προσωπική τους ευτυχία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

Η χαρά τους για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού φαίνεται πως είναι ήδη έντονη, με το ζευγάρι να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της ιδιαίτερης περιόδου με διακριτικότητα και σεβασμό.

Κώστας Καραφώτης: Σπάνια κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του, Κάτια Μάνου/ Ndp Photo Νίκος Ζώτος

 


 

