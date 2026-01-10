Μητσοτάκης: Το βίντεο ΑΙ για τα 10 χρόνια του στην ηγεσία της ΝΔ

Αναδρομή σε σημαντικές στιγμές της περασμένης δεκαετίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.01.26 , 14:02 Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίαζε 13χρονη & της έδινε ναρκωτικά
10.01.26 , 13:15 Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
10.01.26 , 12:37 Συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται νομικά
10.01.26 , 12:13 Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος για το Flyover
10.01.26 , 12:07 Zeekr 7GT: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
10.01.26 , 11:39 Μητσοτάκης: Το βίντεο ΑΙ για τα 10 χρόνια του στην ηγεσία της ΝΔ
10.01.26 , 11:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
10.01.26 , 11:20 Ιράν: Χάος από τις μαζικές διαδηλώσεις για 13η νύχτα- Τουλάχιστον 51 νεκροί
10.01.26 , 10:48 Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
10.01.26 , 10:33 Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
10.01.26 , 10:25 Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά - Ακυρώσεις δρομολογίων και ταλαιπωρία
10.01.26 , 10:05 Συγκλονίζει ο αδερφός των κοριτσιών στην Κρήτη: «Η μητέρα μου τα ήξερε όλα»
10.01.26 , 09:03 Coco Chanel: Αξέχαστες φράσεις για το στιλ της ανυπέρβλητης γυναίκας
10.01.26 , 09:00 Η FIAT Platinum στο Athens Fashion Week 2025
10.01.26 , 08:55 Καιρός: Ψυχρή εισβολή με χιόνια ως και σε χαμηλά υψόμετρα
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του μικρού Πάρη
Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»
Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / POOL PHOTO/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/EUROKINISS
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάρτηση με βίντεο AI για τα 10 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ένα video ΑΙ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10 ετών που ηγείται της ΝΔ και μεταξύ άλλων στη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο, στη διαχείριση της πανδημίας και το gov.gr, στη συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούλιο του 2020, στην υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας με την Γαλλία, στην αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ και την ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο, στις διπλές εκλογές του 2023, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, στην έναρξη της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και στις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τον Νοέμβριο του 2025.

«Μίνι ανασχηματισμός» Γενικών Γραμματέων στην κυβέρνηση

Μητσοτάκης:Δε θα συμμετάσχουμε σε αποστολή ευρωπαϊκής δύναμης στην Ουκρανία

Ο κ. Μητσοτάκης συνοδεύει το βίντεο με την εξής ανάρτηση: «Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 |
AI
 |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
ΒΙΝΤΕΟ
 |
ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top