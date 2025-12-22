«Μίνι ανασχηματισμός» Γενικών Γραμματέων στην κυβέρνηση

Υποψήφιοι βουλευτές ο υφυπουργός Θεμιστοκλέους και 4 Γ.Γ.

Πολιτικη
Μέγαρο Μαξίμου
Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες: 

Μητσοτάκης για αγρότες: 16 από τα 27 αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί

    ⁃    Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής. 
    ⁃    Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.
         ⁃    Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
         ⁃    Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.
         ⁃    Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και
         ⁃    Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Τοποθέτηση έξι νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία

Σχεδόν ταυτόχρονα ανακοινώθηκε  η τοποθέτηση έξι νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία  ως εξής: 

 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

-Από τη θέση του ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής έχει ήδη παραιτηθεί ο Γεώργιος Χριστόπουλος και αναλαμβάνει ο Απόστολος Κασάπης.

-Από τη θέση του ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας παραιτείται ο Αθανάσιος Τσούρας και αναλαμβάνει η Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Υπουργείο Ανάπτυξης:

-Από τη θέση του ΓΓ Εμπορίου παραιτείται ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και αναλαμβάνει ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.

-Από τη θέση του ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας παραιτείται ο Τάσος Γαϊτάνης και αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τερζής.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:

-Από τη θέση του ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής παραιτείται ο Εμμανουήλ Λογοθέτης και αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Παπακώστα.

-Από τη θέση του ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο παραιτείται ο Δημήτριος Γλύμης και αναλαμβάνει ο Σπυρίδων Σταθούλης.

Αντικαταστάθηκαν 6 γενικοί γραμματείς σε τρία υπουργείο, από όσο γνωρίζω οι 4 θα είναι υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές, αλλά φαίνεται πως έχουμε και 2 ακόμη αντικαταστάσεις.

Ο Ναπολέων Μαραβέγιας αναλαμβάνει Γ.Γ. Εμπορίου. 

