15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell

Spin to Win μέσω της εφαρμογής Shell GO+

15 Οδηγοί Από Ελλάδα Θα Ταξιδέψουν Στο Grand Prix Της Monza
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 15 Έλληνες οδηγοί θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza μέσω της προωθητικής ενέργειας Shell GO+.
  • Με κάθε ανεφοδιασμό 20 λίτρων και άνω σε καύσιμα Shell V-Power, οι καταναλωτές κερδίζουν spins στο Spin to Win.
  • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί για να επιλεγούν οι τυχεροί που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα τον Σεπτέμβριο.
  • Η προωθητική ενέργεια ισχύει έως 31 Μαΐου 2026 και περιλαμβάνει δώρα όπως πόντους Shell GO+ και συλλεκτικά αυτοκινητάκια.
  • Η ενέργεια γιορτάζει 100 χρόνια παρουσίας της Shell στην Ελλάδα.

Οι Έλληνες οδηγοί έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα μοναδικό ταξίδι στο εμβληματικό Grand Prix της Monza μέσα από τη νέα προωθητική ενέργεια του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+, που πραγματοποιείται στα πρατήρια Shell.

Με κάθε ανεφοδιασμό 20 λίτρων και άνω σε καύσιμα Shell V-Power Racing, Shell V-Power 98 ή Shell V-Power Diesel, οι καταναλωτές κερδίζουν spins στο Spin to Win μέσω της εφαρμογής Shell GO+, διεκδικώντας άμεσα δώρα αλλά και συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση.

Συνολικά, 15 τυχεροί θα ταξιδέψουν τον Σεπτέμβριο στο «Ναό της Ταχύτητας», στη Monza της Ιταλίας, εκεί όπου έχουν φιλοξενηθεί σχεδόν όλα τα Ιταλικά Grand Prix από το 1950, για να παρακολουθήσουν από κοντά έναν από τους πιο ιστορικούς αγώνες της Formula 1!

15 τυχεροί θα ταξιδέψουν τον Σεπτέμβριο στο «Ναό της Ταχύτητας»

Παράλληλα, μέσα από τα spins, οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν άμεσα δώρα, όπως πόντους Shell GO+ και συλλεκτικά αυτοκινητάκια Shell Motorsport.

Η ενέργεια πραγματοποιείται σε πρατήρια Shell σε όλη την Ελλάδα και ισχύει έως 31 Μαΐου 2026.

Η προωθητική ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για τα 100 χρόνια παρουσίας της Shell στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας έναν αιώνα καινοτομίας και σχέσης εμπιστοσύνης με τους Έλληνες οδηγούς.

Spin to Win – Σκέψου περισσότερα δώρα!

