Πετρέλαιο: Ιστορική  πρόταση για αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών

Από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ)

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 20:44 Ιράν: Λαοθάλασσα στην κηδεία εγκύου που σκοτώθηκε με το μικρό της παιδί
11.03.26 , 20:41 Ερντογάν: Όποιος θέλει να απλώσει χέρι στην Τουρκία ας δει την Κύπρο
11.03.26 , 20:19 Περσικός Κόλπος: Εγκλωβισμένοι 85 Έλληνες ναυτικοί και 10 ελληνικά πλοία
11.03.26 , 19:57 BYD ATTO 3 EVO: Ήρθε στην Ελλάδα με τιμές από 33.990 ευρώ
11.03.26 , 19:45 Απάτη με fake μηνύματα SMS για δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας
11.03.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Πέγκυ δε βρήκε τα συνώνυμα - Θα το κάνεις εσύ;
11.03.26 , 19:26 Πέταξαν πέτρες σε συρμό του Ηλεκτρικού - Τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες
11.03.26 , 18:51 Μαρία Μπακοδήμου: Γενέθλια στο πλατό του «Αδύναμου Κρίκου»
11.03.26 , 18:48 Πετρέλαιο: Ιστορική  πρόταση για αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών
11.03.26 , 18:30 Cash or Trash: Ένα αλογάκι εντυπωσιάζει τους αγοραστές με το μέγεθός του
11.03.26 , 18:14 Καθηγήτρια Θεσσαλονίκη: «Ήθελαν να την βγάλουν τρελή για να τη διώξουν»
11.03.26 , 18:13 Προειδοποίηση ΗΠΑ στα πλοία: Μην χρησιμοποιείτε λιμάνια του Ιράν
11.03.26 , 18:04 BMW Group: Βάζει ανθρωποειδή ρομπότ στην παραγωγή
11.03.26 , 18:00 Cash or Trash: Σταυρίδης και Παγώνης κοντράρονται για το θρυλικό Kitt
11.03.26 , 17:41 Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει γιατί δεν έμεινε τίποτα στο Ιράν!
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Καραλής: Βόλτα με τη σύντροφό του Αναστασία
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr photo AP Images Kin Cheung
«Βουτιά» των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 32 χώρες-μέλη της ΙΕΑ προτείνουν αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα.
  • Η διάθεση θα γίνει σταδιακά, με χρονοδιάγραμμα που θα καθορίσουν οι χώρες ανάλογα με τις συνθήκες.
  • Αυτή είναι η μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων στην ιστορία.
  • Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μείωση των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Η προτεινόμενη ποσότητα υπερβαίνει κατά 182 εκατομμύρια βαρέλια την απελευθέρωση του 2022.

Πρόταση για τη διάθεση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα κατέθεσαν 32 χώρες-μέλη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διοχέτευση του πετρελαίου στην αγορά θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με χρονοδιάγραμμα που θα καθοριστεί από κάθε χώρα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί τη μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που έχει γίνει ποτέ, καθώς κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επιχειρούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας, η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, η προτεινόμενη ποσότητα υπερβαίνει κατά 182 εκατομμύρια βαρέλια εκείνη που είχε απελευθερώσει η ΙΕΑ το 2022, σε δύο φάσεις, μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Διαβάστε ολόκληροι το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 |
ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
 |
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
 |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top