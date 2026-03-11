Πετρέλαιο: Ιστορική  πρόταση για αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών

Πρόταση για τη διάθεση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα κατέθεσαν 32 χώρες-μέλη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διοχέτευση του πετρελαίου στην αγορά θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με χρονοδιάγραμμα που θα καθοριστεί από κάθε χώρα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί τη μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που έχει γίνει ποτέ, καθώς κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επιχειρούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας, η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, η προτεινόμενη ποσότητα υπερβαίνει κατά 182 εκατομμύρια βαρέλια εκείνη που είχε απελευθερώσει η ΙΕΑ το 2022, σε δύο φάσεις, μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.