Πέταξαν πέτρες σε συρμό του Ηλεκτρικού - Τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες

Άγνωστοι πέταξαν πέτρες σε συρμό της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ το απόγευμα της Τετάρτης 11/3, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν επιβάτες του.

Πιο συγκεκριμένα, στις 15:45 το απόγευμα, άτομο έριξε πέτρες σε συρμό του ΗΣΑΠ, στο ύψος του «Περισσού».

Οι πέτρες διαπέρασαν τζάμι του συρμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών επιβατών, δύο γυναικών κι ενός άντρα, ευτυχώς ελαφρά.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

«Επίθεση με πέτρες από αγνώστους δέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11/03 συρμός της Γραμμής 1 του Μετρό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη, που επέβαινε σε αυτόν.

Άγνωστοι, που βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων της ΣΤΑ.ΣΥ, εκσφενδόνισαν πέτρα κατά διερχόμενου συρμού, μεταξύ των σταθμών «Α. Πατήσια» και «Περισσός», προκαλώντας το σπάσιμο παραθύρου και συνακόλουθα τον τραυματισμό του επιβάτη από τα θραύσματα.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου και παρασχέθηκαν στον επιβάτη οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ κλήθηκαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. εύχεται στον επιβάτη καλή και γρήγορη ανάρρωση. Η εταιρεία συνδράμει την ΕΛ.ΑΣ με ό,τι μέσα διαθέτει στην έργο της και ζητά την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης. Παράλληλα, η ΣΤΑ.ΣΥ θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια».