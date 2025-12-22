Κάτω Πατήσια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Ένας άνδρας έπεσε στις ράγες του ηλεκτρικού στον σταθμό του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια (στη συμβολή Στρατηγού Καλλάρη και Αχαρνών).
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας, με τους διασώστες να τον ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του.
Λόγω του περιστατικού διεκόπη η κυκλοφορία των συρμών «Κάτω Πατήσια», «Άγιος Νικόλαος» και «Άγιος Ελευθέριος».
H ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ «η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς - Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος».