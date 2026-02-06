Volvo; Οι πωλήσεις στην Ελλάδα

Τι έγινε με τα ηλεκτρικά μοντέλα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.02.26 , 16:19 Κατασκοπεία: Με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας κινδυνεύει ο Σμήναρχος
06.02.26 , 16:18 Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε το πιο stylish πουκάμισο της εποχής
06.02.26 , 16:01 Μανώλης Κονταρός: H εξομολόγηση για το ατύχημα & η δύναμη ψυχής του
06.02.26 , 15:52 Γιάννης Χατζηγεωργίου: «Θα ήθελα να πάω στο J2US, αλλά δεν έχω πρόταση»
06.02.26 , 15:43 Πάνος Καλίδης: Δυναμικό comeback στη Θεσσαλονίκη με την Ηλιάννα Ζέρβα
06.02.26 , 15:34 Νέα Πέραμος: Τι φέρεται να κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου στις Αρχές
06.02.26 , 15:32 Νέα Πέραμος: Τη Δευτέρα 9/2 στη ΓΑΔΑ η μητέρα του 27χρονου
06.02.26 , 15:30 Χριστίνα Τσάφου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητρότητα
06.02.26 , 15:30 Volvo; Οι πωλήσεις στην Ελλάδα
06.02.26 , 15:19 Γιος δασκάλας γιόγκα: «Δεν μπορώ να βοηθήσω τη μητέρα μου, είναι ασθενής»
06.02.26 , 15:00 Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
06.02.26 , 14:58 Υπόθεση υπεξαίρεσης: Τα ποσά στους λογαριασμούς του δημοσιογράφου
06.02.26 , 14:58 Άννα Λιβαθυνού: Η πρώτη ανάρτηση μετά την... έξοδο από το Καλημέρα Ελλάδα
06.02.26 , 14:57 Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα αντιφατικό Σαββατοκύριακο
06.02.26 , 14:37 Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνελήφθη για ναρκωτικά στα Λιόσια
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
Τσολάκη: Η νέα πρόταση και το «αγκάθι» του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Volvo; Οι πωλήσεις στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όπως ανακοίνωσε η Volvo Car Hellas, οι συνολικές πωλήσεις της για το 2025 έκλεισαν στις 1.860 μονάδες, με τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo να αποσπούν μερίδιο 40,4% στο σύνολο των ταξινομήσεων της εταιρείας. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα plug-in υβριδικά Volvo ήταν 44,8%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 9 στα 10 Volvo που διατέθηκαν το περασμένο έτος στην Ελλάδα μπαίνουν στην πρίζα και μπορούν να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια καθημερινά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διείσδυση των ηλεκτροκίνητων Volvo στην ελληνική αγορά υπερβαίνει σταθερά τα αντίστοιχα μερίδια επί των πωλήσεων που σημειώνει η Volvo Cars, διεθνώς και στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, για το 2025 το ποσοστό των ηλεκτροκίνητων Volvo στο σύνολο των ευρωπαϊκών πωλήσεων της Volvo Cars ήταν 62%, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών.

Το 2025, η Volvo κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την τρίτη θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών συνολικά. Οι επιδόσεις αυτές σημειώθηκαν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την είσοδο νέων εταιρειών στην ελληνική αγορά, με πορτοφόλιο προσανατολισμένο σε χαμηλότερες κατηγορίες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα πωλήσεων του 2025, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Volvo Car Hellas, Jovana Jovic (Γιοβάνα Γιόβιτς), δήλωσε: «Το 2025 σταθεροποιήσαμε την παρουσία μας στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού. Η σταθερή μας ανάπτυξη φανερώνει επίσης ότι οι πελάτες που αναζητούν ποιοτικές λύσεις ηλεκτροκίνησης δείχνουν ισχυρή προτίμηση στα προηγμένα αυτοκίνητα και τις τεχνολογίες της Volvo Cars. Για το 2026, προσβλέπουμε σε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, με τη βοήθεια και του ολοκαίνουργιου EX60. Το νέο μας μοντέλο επεκτείνει την γκάμα των ηλεκτρικών Volvo στην κατηγορία των μεσαίων SUV όπου παραδοσιακά διαπρέπουμε, όπως δείχνει και η σχετική πρωτιά του XC60 στην ελληνική αγορά το περασμένο έτος.»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VOLVO
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top