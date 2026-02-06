Πάνος Καλίδης: Δυναμικό comeback στη Θεσσαλονίκη με την Ηλιάννα Ζέρβα

Σε ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και μεγάλες λαϊκές στιγμές!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.02.26 , 16:19 Κατασκοπεία: Με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας κινδυνεύει ο Σμήναρχος
06.02.26 , 16:18 Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε το πιο stylish πουκάμισο της εποχής
06.02.26 , 16:01 Μανώλης Κονταρός: H εξομολόγηση για το ατύχημα & η δύναμη ψυχής του
06.02.26 , 15:52 Γιάννης Χατζηγεωργίου: «Θα ήθελα να πάω στο J2US, αλλά δεν έχω πρόταση»
06.02.26 , 15:43 Πάνος Καλίδης: Δυναμικό comeback στη Θεσσαλονίκη με την Ηλιάννα Ζέρβα
06.02.26 , 15:34 Νέα Πέραμος: Τι φέρεται να κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου στις Αρχές
06.02.26 , 15:32 Νέα Πέραμος: Τη Δευτέρα 9/2 στη ΓΑΔΑ η μητέρα του 27χρονου
06.02.26 , 15:30 Χριστίνα Τσάφου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητρότητα
06.02.26 , 15:30 Volvo; Οι πωλήσεις στην Ελλάδα
06.02.26 , 15:19 Γιος δασκάλας γιόγκα: «Δεν μπορώ να βοηθήσω τη μητέρα μου, είναι ασθενής»
06.02.26 , 15:00 Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
06.02.26 , 14:58 Άννα Λιβαθυνού: Η πρώτη ανάρτηση μετά την... έξοδο από το Καλημέρα Ελλάδα
06.02.26 , 14:58 Υπόθεση υπεξαίρεσης: Τα ποσά στους λογαριασμούς του δημοσιογράφου
06.02.26 , 14:57 Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα αντιφατικό Σαββατοκύριακο
06.02.26 , 14:37 Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνελήφθη για ναρκωτικά στα Λιόσια
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
Τσολάκη: Η νέα πρόταση και το «αγκάθι» του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Πάνου Καλίδη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πάνος Καλίδης, ο καλλιτέχνης που εδώ και χρόνια πρωταγωνιστεί στη νυχτερινή διασκέδαση και θεωρείται δικαίως ένας από τους κορυφαίους entertainers της ελληνικής σκηνής, ενώνει τις δυνάμεις του με την ανερχόμενη λαϊκή ερμηνεύτρια Ηλιάννα Ζέρβα κι από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, υπόσχονται αξέχαστες νύχτες στη Θεσσαλονίκη

Πάνος Καλίδης: Δυναμικό comeback στη Θεσσαλονίκη με την Ηλιάννα Ζέρβα

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, ξεκινούν τις νυχτερινές τους εμφανίσεις στο Room, έναν από τους πιο δυναμικούς χώρους διασκέδασης της πόλης, όπου κάθε Παρασκευή και Σάββατο, θα προκαλούν ντελίριο κεφιού. 

Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους

Ο Πάνος Καλίδης, με τις αμέτρητες επιτυχίες του, την εκρηκτική σκηνική παρουσία και την άμεση επικοινωνία με το κοινό, εγγυάται ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και μεγάλες λαϊκές στιγμές. Η Θεσσαλονίκη του πάει πολύ του Καλίδη, και οι Θεσσαλονικείς σε κάθε εμφάνισή του, του δείχνουν την αγάπη τους. Στο πλευρό του, η Ηλιάννα Ζέρβα, με ξεχωριστή φωνή, πάθος και αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα, έρχεται να δώσει τη δική της δυναμική πινελιά στο πρόγραμμα.

Πάνος Καλίδης: Δυναμικό comeback στη Θεσσαλονίκη με την Ηλιάννα Ζέρβα

Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, το Room μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας ένα σχήμα που συνδυάζει εμπειρία, φρεσκάδα κι αληθινή διασκέδαση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΙΔΗΣ
 |
ΗΛΙΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top