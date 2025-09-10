Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους

Το ζευγάρι παντρεύτηκε μετά από 20 χρόνια κοινής πορείας

Πηγή: Φωτογραφίες: Instagram, Αλέξανδρος Τσιτουρίδης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παντρεύτηκαν ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου, το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου μετά από 20 χρόνια κοινής πορείας.  

To ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία έχοντας στο πλευρό του τα τρία του παιδιά και τους καλούς του φίλους!

Ο γνωστός τραγουδιστής έφτασε πρώτος στην εκκλησία, εμφανώς συγκινημένος, ενώ η Λεάννα Μάρκογλου κατέφθασε λίγη ώρα αργότερα, φορώντας ένα εντυπωσιακό νυφικό που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους

Το πάρτι του γάμου τα είχε όλα, χορό, συγκίνηση και πολύ γέλιο!

Η πιο ρομαντική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν το ζευγάρι χόρεψε το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου, «Θες».

Σήμερα, η Λεάννα Μάρκογλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου της, θέλοντας παράλληλα να ευχαριστήσεις όλους όσοι βρέθηκαν εκεί και τους τίμησαν με την παρουσία τους.

«Χθες ζήσαμε τη μαγικότερη στιγμή της ζωής μας… Μετά από 20 χρόνια αγάπης, χαράς, δοκιμασιών, στιγμών που μας έδεσαν για πάντα, είπαμε το μεγάλο «ναι» δίπλα στα παιδάκια μας, που είναι το πιο όμορφο κομμάτι της ιστορίας μας.

Ο γάμος μας δεν ήταν απλώς μια γιορτή· ήταν η απόδειξη πως η αληθινή αγάπη αντέχει στον χρόνο, μεγαλώνει, δυναμώνει και χαμογελάει κάθε μέρα.  Αυτό που ξεκίνησε πριν 20 χρόνια σαν δύο ψυχές, χθες έγινε μια οικογένεια που υποσχέθηκε να συνεχίσει το ταξίδι της μαζί για πάντα. 

Σε ευχαριστώ που είσαι το σπίτι μου, η αγάπη μου και η ζωή μου. Και ευχαριστώ τα παιδάκια μας που μας έκαναν την πιο όμορφη οικογένεια στον κόσμο», έγραψε η Λεάννα Μάρκογλου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

