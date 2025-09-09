Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους

Παντρεύτηκε ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου μετά από 20 χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση 3 παιδιών.

Ο γάμος έγινε το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου σε εκκλησία της Αθήνας, παρουσία συγγενών, στενών φίλων και συνεργατών από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο τραγουδιστής και η make up artist, ήθελαν να κρατήσουν το ευχάριστο γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, το απόγευμα, η καλή τους φίλη Μαρία Αντωνά ανήρτησε το πρώτο βίντεο από την εκκλησία.

Στο βίντεο βλέπουμε την Μαρία Αντωνά να στέκεται στο πλευρό του γαμπρού, ο οποίος περιμένει με ανυπομονησία τη σύζυγό του.