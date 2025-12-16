Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Mega

Μία μικρή αδιαθεσία αισθάνθηκε το πρωί της Τρίτης η Ανθή Βούλγαρη, την ώρα που η πρωινή της εκπομπή ήταν στον «αέρα». Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη του Κοινωνία Ώρα MEGA, ανέφερε πως δε νιώθει πολύ καλά, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να της προτείνει να αποχωρήσει για λίγο από το στούντιο έως ότου συνέλθει.

«Σήμερα δε σε βλέπω πολύ καλά», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Η Ανθή Βούλγαρη αισθάνθηκε πολύ κουρασμένη το πρωί της Τρίτης

«Να πω την αλήθεια… από την ώρα που έχω μπει στο στούντιο βλέπω αστεράκια, δε σας βλέπω καλά, σας βλέπω θολά. Νομίζω ότι έχει πέσει η πίεσή μου, αλλά θα συμπεριφερθώ νορμάλ. Θα βγω λίγο έξω να πιω κάτι και θα επιστρέψω δριμύτερη», απάντησε η Ανθή Βούλγαρη κι αποχώρησε από το πλατό.

«Ναι, πήγαινε. Δώστε της, παιδιά, κάτι να πιει και κάτι να φάει, γιατί έχει δύο μέρες να φάει», συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αναλαμβάνοντας μόνος το τιμόνι της εκπομπής για τα επόμενα λεπτά.

Λίγη ώρα μετά, η παρουσιάστρια επέστρεψε στο πόστο της, ενημερώνοντας πως έχει υπόταση και πως θα συνεχίσει την εκπομπή σε χαμηλότερους τόνους.

«Ο ύπνος είναι... Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μανούλες. Όλες τα έχουν περάσει αυτά», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος κι η Ανθή Βούλγαρη βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στην πρωινή ζώνη του Mega

Θυμίζουμε ότι η δημοσιογράφος την Τρίτη 11 Μαρτίου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη.

Το χαρμόσυνο γεγονός γνωστοποίησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, μέσα από την εκπομπή που παρουσιάζουν.