Ανθή Βούλγαρη: «Ο Μαριούλης μας γιορτάζει σήμερα. Είναι η πρώτη μας γιορτή»

Ξεχωριστή μέρα η σημερινή για την Ανθή Βούλγαρη και τον σύζυγό της Κώστα Κωνσταντινίδη, αφού ο 9 μηνών γιος τους, Μάριος, έχει την ονομαστική του εορτή.

«Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και να πω πρώτα από όλα στο αγγελούδι μου που γιορτάζει, ο Μαριούλης μου γιορτάζει σήμερα! Είναι η πρώτη μας γιορτή», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega».

H δημοσιογράφος εξήγησε ότι είχε τάξει τον γιο της στην Παναγία τη Γερόντισσα, της οποίας η μνήμη τιμάται σήμερα 2 Δεκεμβρίου. «Γι’ αυτό είπα για το Ναύπλιο γιατί εκεί είναι η εκκλησία. Εγώ τον γιορτάζω τώρα, αλλά γιορτάζει και τον Δεκαπενταύγουστο. Είναι η Παναγία που στο Άγιο Όρος γιορτάζει στις 15 Δεκεμβρίου», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

Η δημοσιογράφος έφερε στον κόσμο τον γιο της στις 11 Μαρτίου του 2025. Η εγκυμοσύνη της ήρθε όταν η ίδια είχε αποκλείσε ότι θα γίνει μαμά. Η Ανθή Βούλγαρη έχει μιλήσει ανοιχτά ότι δυσκολεύτηκε να μείνει έγκυος.

«Πέρυσι .. σαν σήμερα, του Προφητη Ηλία, μάθαινα τα πιο όμορφα νέα του κόσμου. Το τεστ έδειξε θετικό παρά το γεγονός ότι είχα αποκλείσει ότι θα γίνω μαμά.. Και όμως αστεράκι μου όμορφο! Θαυματάκι μου υπέροχο .. με διάλεξες όταν είχα χάσει κάθε ελπίδα ..Κάθε μέρα ευγνωμονώ την Παναγίτσα 🙏🙏 Ήρθες και έλαμψε ο κόσμος μας ..Για όσες μπορεί να το διαβάζετε και να είστε απογοητευμένες να θυμάστε ότι γίνονται θαύματα και ας μην τα περιμένεις ❤️🙏 Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε!», είχε γράψει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της, στις 20 Ιουλίου 2025.

Ανθή Βούλγαρη- Κώστας Κωνσταντινίδης στον γάμο τους, τον Σεπτέβμριο του 2020/ NDP

Το ζευγάρι βάπτισε το μωρό του στο Πήλιο, τον περασμένο Αύγουστο. Στο ίδιο μέρος είχαν παντρευτεί, τον Σεπτέμβριο του 2020.