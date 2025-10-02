Ανθή Βούλγαρη: Στάζει μέλι για τον σύζυγό της - Πώς είναι ως μπαμπάς;

«Παίρνω συνέχεια βιντεκλήση το παιδί μου, γιατί μου λείπει»

02.10.25 , 10:37 Ανθή Βούλγαρη: Στάζει μέλι για τον σύζυγό της - Πώς είναι ως μπαμπάς;
Media
Συνέντευξη στο Breakfast@Star παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης 2/10 η Ανθή Βούλγαρη. Πιο όμορφη και συνειδητοποημένη από ποτέ, η δημοσιογράφος μίλησε για τον ερχομό του γιου της, τη νέα τηλεοπτική σεζόν κι αποκάλυψε αν θα παρουσίαζε τηλεπαιχνίδι με το έτερον της ήμισυ στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»

Η ίδια δηλώνει αφοσιωμένη στην πρωινή εκπομπή και στον τηλεοπτικό της παρτενέρ, Ιορδάνη Χασαπόπουλο, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί και με κάτι άλλο. «Πάντα υπάρχουν προτάσεις, αλλά όταν είσαι καλά στο σπίτι σου, μένεις στο σπίτι σου. Δεν έχει περάσει από το μυαλό μου, νομίζω ότι...προς το παρόν, η θέση μου είναι εδώ στο πρωινό και ίσως να κάνω και κάτι άλλο, αλλά όχι μόνιμο», ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη. 

Μάλιστα εμφανίστηκε θετική να παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο: «Θα ήταν ωραίο κάποια στιγμή», είπε.

Για τη νέα της καθημερινότητα εξομολογήθηκε: «Κοίτα, είναι λίγο δύσκολο, δεν σου κρύβω και ψυχολογικά. Όπως όλες οι γυναίκες, θα συνηθίσω και εγώ». «Παίρνω συνέχεια βιντεκλήση το παιδί μου να το βλέπω, γιατί μου λείπει», εξομολογήθηκε η τρυφερή μανούλα.

Ενώ έσταξε μέλι για τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, περιγράφοντάς τον ως πατέρα: «Υπέροχος. Είναι πολύ καλός. Και ήμουν πολύ σίγουρη ότι θα είναι πολύ καλός μπαμπάς», παραδέχτηκε, αποκαλύπτοντας πως τα πρωινά κρατάει εκείνος το παιδί τους.

Το πρόσωπο της Ανθής Βούλγαρη λάμπει και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, γεγενός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την ομάδα του Breakfast@Star.

