«Ο Β. Μπισμπίκης νιώθει ντροπή για τους οικείους του, σοκ κι απογοήτευση»

Ποια η ψυχολογική κατάσταση του ηθοποιού μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 15:46 Ποια είναι η Εϊσάν Ακσόι που έχει φανατικό κοινό στην Τουρκία
02.10.25 , 15:35 Χρονοπούλου: Αποκαλύψεις Από Τον Στενό Της Φίλο, Γιάννη Αρμουτίδη
02.10.25 , 15:34 Πυροσβέστες πήγαν για κατάσβεση και τους σημάδεψαν με όπλα
02.10.25 , 15:26 Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα
02.10.25 , 15:23 Οι λαμπερές εμφανίσεις στην πρώτη πανελλήνια προβολή της Bugonia
02.10.25 , 14:56 Βέφα Αλεξιάδου: Οι κληρονόμοι και τα ακίνητα που αφήνει πίσω της
02.10.25 , 14:44 Άρτα: «Ιατρικό λάθος οδήγησε στον θάνατο της αδελφής μου»
02.10.25 , 14:32 Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα Φαντάσματα κρύβουν... μυστικά!»
02.10.25 , 14:21 Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
02.10.25 , 14:19 Κοβέσι: «Η διαφθορά δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα» - Τι είπε για τα Τέμπη
02.10.25 , 14:08 Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη στο Μέγαρο για τον Μίκη
02.10.25 , 14:03 Bugonia: Το άγχος του Λάνθιμου και τα άπταιστα ελληνικά της Έμμα Στόουν
02.10.25 , 14:01 Γιατί πουλάει το ξενοδοχείο η οικογένεια Πουλόπουλου; Η εξήγηση της κόρης
02.10.25 , 13:52 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα
02.10.25 , 13:51 Η Χαρούλα Τσαλπαρά στη σκηνή του THEATRE OF THE NO
Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Βέφα Αλεξιάδου: Οι κληρονόμοι και τα ακίνητα που αφήνει πίσω της
Άρτα: «Ιατρικό λάθος οδήγησε στον θάνατο της αδελφής μου»
Πρωταγωνίστρια του «Να με λες μαμά» έγινε μητέρα και δεν το έμαθε κανείς
Άνοιξε το πρώτο σούπερ μάρκετ χωρίς προσωπικό
Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Διάσημο ζευγάρι χωρίζει μετά από 19 χρόνια γάμου και δύο παιδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η ψυχολογική κατάσταση του Βασίλη Μπισμπίκη, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής "Το Πρωινό"
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την ψυχολογική κατάσταση του Βασίλη Μπισμπίκη, λίγα 24ωρα μετά το τροχαίο που προκάλεσε με το αγροτικό του αυτοκίνητο στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου, αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τεργιάκη, ο ηθοποιός παραμένει στο σπίτι που διαμένει με τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή«Ούτε χθες βγήκε για να πάει σε προκαθορισμένα ραντεβού, ούτε στον χώρο θεάτρου που έχει στη λεωφόρο Κηφισού. Σε έξι μέρες είναι εξάλλου το δικαστήριό του, συγκεντρώνουν οι δικηγόροι στοιχεία και έγγραφα», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος. 

Ο Βασίλης Μπισμπίλης έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων/ Eurokinissi Kώστας Τζούμας

Ο Βασίλης Μπισμπίλης έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων/ Eurokinissi Kώστας Τζούμας

«Θα σας πω όμως τρεις λέξεις και θα σας τις αναλύσω, όπως μου μεταφέρονται από το περιβάλλον του Βασίλη Μπισμπίκη. "Ντροπή, σοκ και απαγοήτευση". Ο ίδιος αισθάνεται ντροπή για τους οικείους του και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Σας το λέω με βεβαιότητα, πως αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δε θα έκανε τα πράγματα όπως τα έκανε. Είναι σοκαρισμένος και δεν μπορεί να το ξεπεράσει το σοκ από τις χειροπέδες και το βίντεο που κυκλοφορεί παντού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τους δικούς του ανθρώπους και την οικογένειά του. Θεωρεί ο ίδιος ότι ξεχείλωσε η ιστορία και πως όλα αυτά ήταν υπερβολικά εξαιτίας της αναγνωρισιμότητάς του», εξήγησε ο Τάσος Τεργιάκης. 

Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, ο ηθοποιός είναι απαγοητευμένος με συγκεκριμένους ανθρώπους από τον χώρο των media για τη στάση τη «σκληρή» που κρατάνε, λέγοντας πως ο ίδιος θα δει πώς θα πράξει στην πορεία. «Μάλλον δε θα κινηθεί νομικά», πρόσθεσε. 

Ο Βασίλης Μπισμπίλης έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων/ Eurokinissi Kώστας Τζούμας

Ο Βασίλης Μπισμπίλης έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων/ Eurokinissi Kώστας Τζούμας

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 8 Οκτωβρίου, με την κατηγορία της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων). Το πρωί του Σαββάτου, κάτοικοι σε δρόμο της Φιλοθέης είδαν τα σταθμευμένα οχήματά τους τρακαρισμένα, με σοβαρές υλικές ζημιές. Αναζητούσαν τον υπαίτιο καθώς δε βρήκαν κάποιο σημείωμα, όπως υποστηρίζουν.

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου, και μετά παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς, δηλώντας πως ο ίδιος ήταν ο οδηγός που προκάλεσε τις υλικές ζημιές στα οχήματα, όπου και συνελήφθη. Το θέμα πήρε διαστάσεις για τον λόγο που ο ηθοποιός δεν παρέμεινε στο σημείο ή δεν ενημέρωσε τους οδηγούς με κάποιο σημείωμα. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως έκανε όσα έπρεπε εντός 24ωρου. 

Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο

Έξω από τα δικαστήρια, ο Βασίλης Μπισμπίκης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΦΙΛΟΘΕΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top