«Ο Β. Μπισμπίκης νιώθει ντροπή για τους οικείους του, σοκ κι απογοήτευση»

Για την ψυχολογική κατάσταση του Βασίλη Μπισμπίκη, λίγα 24ωρα μετά το τροχαίο που προκάλεσε με το αγροτικό του αυτοκίνητο στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου, αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τεργιάκη, ο ηθοποιός παραμένει στο σπίτι που διαμένει με τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή. «Ούτε χθες βγήκε για να πάει σε προκαθορισμένα ραντεβού, ούτε στον χώρο θεάτρου που έχει στη λεωφόρο Κηφισού. Σε έξι μέρες είναι εξάλλου το δικαστήριό του, συγκεντρώνουν οι δικηγόροι στοιχεία και έγγραφα», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Ο Βασίλης Μπισμπίλης έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων/ Eurokinissi Kώστας Τζούμας

«Θα σας πω όμως τρεις λέξεις και θα σας τις αναλύσω, όπως μου μεταφέρονται από το περιβάλλον του Βασίλη Μπισμπίκη. "Ντροπή, σοκ και απαγοήτευση". Ο ίδιος αισθάνεται ντροπή για τους οικείους του και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Σας το λέω με βεβαιότητα, πως αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δε θα έκανε τα πράγματα όπως τα έκανε. Είναι σοκαρισμένος και δεν μπορεί να το ξεπεράσει το σοκ από τις χειροπέδες και το βίντεο που κυκλοφορεί παντού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τους δικούς του ανθρώπους και την οικογένειά του. Θεωρεί ο ίδιος ότι ξεχείλωσε η ιστορία και πως όλα αυτά ήταν υπερβολικά εξαιτίας της αναγνωρισιμότητάς του», εξήγησε ο Τάσος Τεργιάκης.

Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, ο ηθοποιός είναι απαγοητευμένος με συγκεκριμένους ανθρώπους από τον χώρο των media για τη στάση τη «σκληρή» που κρατάνε, λέγοντας πως ο ίδιος θα δει πώς θα πράξει στην πορεία. «Μάλλον δε θα κινηθεί νομικά», πρόσθεσε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 8 Οκτωβρίου, με την κατηγορία της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων). Το πρωί του Σαββάτου, κάτοικοι σε δρόμο της Φιλοθέης είδαν τα σταθμευμένα οχήματά τους τρακαρισμένα, με σοβαρές υλικές ζημιές. Αναζητούσαν τον υπαίτιο καθώς δε βρήκαν κάποιο σημείωμα, όπως υποστηρίζουν.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου, και μετά παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς, δηλώντας πως ο ίδιος ήταν ο οδηγός που προκάλεσε τις υλικές ζημιές στα οχήματα, όπου και συνελήφθη. Το θέμα πήρε διαστάσεις για τον λόγο που ο ηθοποιός δεν παρέμεινε στο σημείο ή δεν ενημέρωσε τους οδηγούς με κάποιο σημείωμα. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως έκανε όσα έπρεπε εντός 24ωρου.

Έξω από τα δικαστήρια, ο Βασίλης Μπισμπίκης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα».