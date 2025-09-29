Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο

Ελεύθερος αφέθηκε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, μετά το τροχαίο που προκάλεσε υλικές ζημιές σε άλλα οχήματα στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου. «Έκανα τα νόμιμα», υποστήριξε ο ίδιος σε δήλωσή του.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος. Λίγο αργότερα, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, υπέδειξε στους δημοσιογράφους « με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο», δήλωσε ο ηθοποιός κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια.

Η έξοδος του Βασίλη Μπισμπίκη από τα δικαστήρια / Φωτογραφίες Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων) σε βάρος του κ. Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος συνελήφθη χθες, αφού ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος για υλικές ζημιές που προκάλεσε με το όχημα του σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Ο ηθοποιός ζήτησε και πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να εισέλθουν μάρτυρες και να προσκομίσσει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που όπως υποστηρίζει θα αποδεικνύουν την αλήθεια των λεγόμενών του.