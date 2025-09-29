Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο

Ζήτησε και πήρε αναβολή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 18:40 Κρήτη: «Με κορόιδευε που χώρισα και μου σάλεψε», είπε ο αδελφοκτόνος
29.09.25 , 18:21 Cash or Trash: Το βρετανικό αντικείμενο που τραβά το ενδιαφέρον του Παγώνη
29.09.25 , 18:13 Τσουρός για Μπισμπίκη: «Μίλησα με τη Γερμανού, είδε έναν ήρεμο άνθρωπο»
29.09.25 , 18:07 Yamaha: Δείτε αναλυτικά τις νέες τιμές
29.09.25 , 17:49 Cash or Trash: «Θα μπω να τη διεκδικήσω» - Η Μοιραράκη ανάμεσα στους buyers
29.09.25 , 17:35 Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
29.09.25 , 17:06 Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
29.09.25 , 16:56 Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται με νέες συνεργασίες
29.09.25 , 16:38 Ημέρα Γιορτής στο Καρλόβασι!
29.09.25 , 16:33 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
29.09.25 , 16:30 Κάρμεν και Λουπίτα: Tι απαντούν οι σιαμαίες στους followers τους για το σεξ
29.09.25 , 16:09 Σοφία Μουτίδου: «Δεν ισχύει ότι μια κυρία δε θέλει την παρουσία μιας άλλης»
29.09.25 , 15:49 Άση Mπήλιου: «Ο Οκτώβριος μπαίνει με γκάζια» - Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα;
29.09.25 , 15:48 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ταξίδι στην Κίνα με τον σύντροφό της, Γιάννη
29.09.25 , 15:36 Φάρμα: Νέα ένταση για το μοίρασμα του φαγητού!
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
«Συγχωνεύουν τα δύο πάνελ για να... σωθεί καθημερινή εκπομπή»
Τα ζώδια που θα έχουν μεγάλες εντάσεις τον Οκτώβριο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
«Συνεργάτιδά μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης - Δεν εγκατέλειψα το σημείο», υποστήριξε ο Βασίλης Μπισμπίκης / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ελεύθερος αφέθηκε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, μετά το τροχαίο που προκάλεσε υλικές ζημιές σε άλλα οχήματα στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου. «Έκανα τα νόμιμα», υποστήριξε ο ίδιος σε δήλωσή του.

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος. Λίγο αργότερα, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, υπέδειξε στους δημοσιογράφους « με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο», δήλωσε ο ηθοποιός κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια.

Βασίλης Μπισμπίκης

Η έξοδος του Βασίλη Μπισμπίκη από τα δικαστήρια / Φωτογραφίες Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)

Βασίλης Μπισμπίκης δηλώσεις

Βασίλης Μπισμπίκης δηλώσεις μετά το τροχαίο

Βασίλης Μπισμπίκης τροχαίο

 

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων) σε βάρος του κ. Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος συνελήφθη χθες, αφού ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος για υλικές ζημιές που προκάλεσε με το όχημα του σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Ο ηθοποιός ζήτησε και πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να εισέλθουν μάρτυρες και να προσκομίσσει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που όπως υποστηρίζει θα αποδεικνύουν την αλήθεια των λεγόμενών του. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΦΙΛΟΘΕΗ
 |
LIVE NEWS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top