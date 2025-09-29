Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Διαφορετική είναι η εκδοχή που έδωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης για τα γεγονότα που συνέβησαν στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου, από αυτά που ανέφεραν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές, αλλά και πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο Κρικόρ Τσακιτζιάν στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο ηθοποιός φέρεται να ισχυρίστηκε στους δημοσιογράφους λίγο πριν περάσει την πόρτα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ότι ήταν νηφάλιος και δεν είχε πιει στο κρητικό γλέντι, όπου βρισκόταν πριν το ατύχημα. Υποστήριξε ακόμα ότι μπήκε με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο στενό, του έφυγε το τιμόνι κι άρχισε να παίρνει τα αυτοκίνητα αμπάριζα. Ο ηθοποιός σημείωσε επίσης ότι άφησε σημείωμα με τα στοιχεία του στα οχήματα που τράκαρε, ώστε οι ιδιοκτήτες να επικοινωνήσουν μαζί του και να επιληφθεί η ασφαλιστική του εταιρεία και ότι το Σάββατο το πρωί οι συνεργάτες του ενημέρωσαν τις αρχές για το συμβάν. Μάλιστα πριν βγει στην τηλεοπτική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανούν είχε επικοινωνήσει με την ασφαλιστική του εταιρεία και είχε ενημερώσει για το συμβάν.

Οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται σε πλήρη αντίθεση από αυτά που υποστήριξαν τα θύματα, αλλά και αστυνομικές πηγές, που ανέφεραν ότι χρειάστηκε να αξιοποιήσουν υλικό από κάμερες κυκλοφορίας για να φτάσουν στην ταυτοποίηση του οχήματος.

Όπως είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», επικαλούμενος αστυνομικές πηγές, υπήρχαν αντικειμενικοί παράγοντες που συνέβαλαν ώστε να περάσουν 39 ώρες μέχρι να εντοπίσουν τον Βασίλη Μπισμπίκη και να τον συλλάβουν.

Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως το όχημα του ηθοποιού είχε μισθωθεί με leasing και δεν ήταν στο όνομά του. Μάλιστα κατά τον έλεγχο των καμερών ασφαλείας, διαπιστώθηκε πως απουσίαζε από το όχημα η πίσω πινακίδα κυκλοφορίας.

Επίσης οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο του συμβάντος, χτυπούσαν τα κουδούνια των σπιτιών για να ρωτήσουν εάν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που να δείχνουν στον δρόμο, για να εντάξουν το υλικό στη δικογραφία. Μάλιστα ένας από τους γείτονες φέρεται να ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι το αγροτικό αυτοκίνητο που προκάλεσε τις ζημιές ανήκει στον Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε επίσης πως δεν ήταν ο ηθοποιός που τηλεφώνησε στην ΕΛ.ΑΣ. και τους ενημέρωσε για το ατύχημα, αλλά μια στενή τους συνεργάτης, η οποία τηλεφώνησε εκ μέρους του σε μια άσχετη υπηρεσία από την Τροχαία και ανέφερε πως κάποια οχήματα έχουν υποστεί ζημιές και υπεύθυνος είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν εντοπίστηκε από την αστυνομία, ούτε όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha και τελικά συνελήφθη την Κυριακή το απόγευμα όταν ο ίδιος πήγε στην Τροχαία Κηφισιάς για να αναφέρει το ατύχημα.

Περίμενε μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δε θα τον κρατούσαν στο αστυνομικό τμήμα, πιθανόν γιατί δε γνώριζε για την αλλαγή του ΚΟΚ.

Σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για να δικαστεί και έχει το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.