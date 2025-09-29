Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή

Στην Ευελπίδων σήμερα ο ηθοποιός, μετά τη σύλληψή του για το τροχαίο

Σε κρητικό γλέντι που τραγουδούσε ο δημοφιλής Κρητικός τραγουδιστής Γρηγόρης Σαμόλης στη Μεταμόρφωση, διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν πέσει με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και εγκαταλείψει το σημείο. 

Στην Ευελπίδων σήμερα ο Βασίλης Μπισμπίκης που πήρε σβάρνα Ι.Χ. στη Φιλοθέη

Ο ηθοποιός, ο οποίος δεν έχει κρύψει την αγάπη του για την Κρήτη και για την κρητική παράδοση, έχει καταγραφεί από βίντεο να διασκεδάζει με την παρέα του υπό τους ήχους της κρητικής λύρας. 

 

@vasilis.mountakis Γρηγόρης Σαμολης Σύλλογος Κρητών Μεταμόρφωσης 26/9/25 #σαμολης #κρητη #μουσικη #ελλαδα ♬ πρωτότυπος ήχος - vasilis.mountakis

 

Κάποια στιγμή μάλιστα έγινε ένα με τους υπόλοιπους θαμώνες και ανέβηκε στην πίστα για να τραγουδήσει και να χορέψει τραγούδια του Γρηγόρη Σαμόλη. 

O Βασίλης Μπισμπίκης έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε δέκα σταθμευμένα αυτοκίνητα - Intimenews

Στη συνέχεια, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, πήρε το αυτοκίνητό του για να επιστρέψει στο σπίτι του στη Φιλοθέη. Υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες, έπεσε με το θηριώδες αγροτικό αυτοκίνητό του πάνω σε δέκα σταθμευμένα αυτοκίνητα και μια μάντρα, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές. 

Παρουσιάστηκε στην Τροχαία γνωστός ηθοποιός - Τράκαρε 10 αυτοκίνητα

Μάλιστα εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας όμως πίσω το αυτοκίνητό του, καθώς είχε υποστεί κι αυτό ζημιές. Από τις πινακίδες οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίησή του και τον αναζήτησαν στο σπίτι του χωρίς όμως να τον βρουν. 

Ένα από τα αυτοκίνητα που χτύπησε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη - Intimenews

Ο Βασίλης Μπισμπίκης το μεσημέρι του Σαββάτου εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή του Alpha «Καλύτερα δε Γίνεται» και την Κυριακή το απόγευμα παρουσιάστηκε στην Τροχαία Κηφισιάς, όπου και πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια. 

H Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη - NDP Photo

Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Βανδή μετά το τροχαίο

Λίγες ώρες αφότου πήρε παραμάζωμα τα δέκα αυτοκίνητα ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να τηλεφώνησε στη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, για να της πει για το συμβάν. 

Εκτός από αυτοκίνητα, ο Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε ζημιές και σε μια μάντρα - Intimenews

Σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στον ΑΝΤ1, ο ηθοποιός φέρεται να μην κατάλαβε τι είχε συμβεί την ώρα του τροχαίου και να το αντιλήφθηκε την επόμενη μέρα το πρωί, οπότε και τηλεφώνησε στη Δέσποινα Βανδή. 

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να είπε στην τραγουδίστρια «το πρωί που ερχόμουν σπίτι έκανα μια μ@λ@κ, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο και θα το διορθώσω».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να τηλεφώνησε στη Δέσποινα Βανδή μετά το τροχαίο και να της είπε ότι είχε κάνει βλακεία - Intimenews

«Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα. Η πρόθεση του Βασίλη ήταν να διορθώσει αυτό το πράγμα. Από εκεί  και πέρα, υπάρχει ένας πανικός, ένας φόβος των media και πρέπει να γίνει ένας χειρισμός. Εκείνη την ώρα είναι που θολώνει το μυαλό και που δεν ξέρεις τι να κάνεις… Κι αντί να πάει το Σάββατο το πρωί στην Αστυνομία, επέλεξε να πάει στη Ναταλία», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

