Παρουσιάστηκε στην Τροχαία γνωστός ηθοποιός - Τράκαρε 10 αυτοκίνητα

Εγκατέλειψε το σημείο και μέχρι κάποια ώρα αναζητούταν από την αστυνομία

Στo αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς παρουσιάστηκε γνωστός Έλληνας ηθοποιός ο οποίος αναζητούνταν, καθώς φέρεται τα ξημερώματα του Σαββάτου να προκάλεσε ζημιές σε δέκα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη με το όχημά του. Η ανεξέλεγκτη πορεία του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου, σταμάτησε όταν τελικά χτύπησε σε τοίχο, όπου και εγκατέλειψε και το δικό του όχημα.

Ο ηθοποιός οδηγούσε ένα μεγάλο αγροτικό που επίσης έχει μεγάλες ζημιές από τις προσκρούσεις. Πάντως, το αυτοκίνητο του ηθοποιού είναι σε διαδικασία κατάσχεσης, ενώ αναμένεται η σύλληψή του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε παρκαρισμένα οχήματα, στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Φιλοθέη.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο ηθοποιός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

