Μαμά και γιος με ασορτί πιτζαμάκια: Η τρυφερή στιγμή της Αλεξάνδρας Νίκα

Μια άκρως τρυφερή και γιορτινή στιγμή μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από το Instagram. Η ίδια ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο τη βλέπουμε να κρατά αγκαλιά τον γιο της, Βασίλη Αργυρό, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού τους, δημιουργώντας μια ζεστή οικογενειακή εικόνα που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Στο στιγμιότυπο, μητέρα και γιος στολίζουν το δέντρο με λαμπάκια, φορώντας ασορτί πιτζαμάκια, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη θαλπωρή και χριστουγεννιάτικη μαγεία. Η απλότητα της στιγμής και η αγάπη που αποτυπώνεται στο βίντεο ήταν αρκετές για να κάνουν τους ακόλουθούς της να «λιώσουν», με το περιεχόμενο να γίνεται γρήγορα viral.

Από τότε που η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγιναν γονείς, η καθημερινότητά τους φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον μικρό Βασίλη, με το ζευγάρι να απολαμβάνει στο έπακρο τις οικογενειακές στιγμές και να δίνει προτεραιότητα στο παιδί του.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Νίκα παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια και σε επαγγελματικό επίπεδο. Πρόσφατα αποκάλυψε το νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα, μια εταιρεία με παιδικές πιτζάμες, σε συνεργασία με τη γνωστή σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, αναφέρθηκε στη διαδικασία και την έμπνευση πίσω από την ιδέα, τονίζοντας πως συζητά συχνά με τον σύζυγό της πριν πάρει αποφάσεις: «Την ιδέα με τις πιτζάμες τη σκέφτηκα πολύ. Συμβουλεύομαι τον Κωνσταντίνο. Έχει ωραίο γούστο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το πώς θα περάσει τις φετινές γιορτές, η Αλεξάνδρα Νίκα απάντησε πως τα Χριστούγεννα θα είναι οικογενειακά, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να εργάζεται εκείνες τις ημέρες, ενώ η ίδια θα βρίσκεται στο σπίτι μαζί με το παιδί τους.

Μέσα από τις αναρτήσεις και τις δημόσιες εμφανίσεις της, η Αλεξάνδρα Νίκα δείχνει να ισορροπεί με φυσικότητα ανάμεσα στην οικογένεια και την επαγγελματική της πορεία, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως για εκείνη, οι πιο πολύτιμες στιγμές είναι αυτές που μοιράζεται με τους ανθρώπους της.