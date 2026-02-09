Βόλος: «Μάλλον ο γιος μου έβγαλε τις φωτογραφίες», λέει η 38χρονη μητέρα

Το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στον Βόλο

«Δε γνωρίζω για τις φωτογραφίες, μάλλον τις έβγαλε ο γιος μου», φέρεται να υποστηρίζει η 38χρονη μητέρα από τον Βόλο που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία της 6χρονης κόρης της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, η μητέρα αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι δεν είναι εκείνη που τράβηξε τις επίμαχες φωτογραφίες. Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, εκτιμά ότι το υλικό τραβήχτηκε από τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας, ηλικίας περίπου 10 ετών, ο οποίος είχε πρόσβαση στη συγκεκριμένη συσκευή.

Ωστόσο, αυτό που σήμανε συναγερμό στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, ήταν το γεγονός ότι από τις φωτογραφίες φέρεται να προκύπτει και σεξουαλική κακοποίηση.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι, ανεξαρτήτως του ποιος τράβηξε τις φωτογραφίες, η ύπαρξή τους σε συσκευές που ανήκαν στη μητέρα εγείρει σοβαρά ζητήματα ευθύνης, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία της κόρης της στα δικαστήρια του Βόλου

Βόλος: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» όταν η μητέρα έχασε το κινητό της τηλέφωνο σε δημόσιο χώρο. Το άτομο που το εντόπισε διαπίστωσε ότι η συσκευή δεν ήταν κλειδωμένη και, ελέγχοντας το περιεχόμενό της, εντόπισε φωτογραφίες ανήλικου παιδιού σε ιδιαίτερα ανησυχητικό περιεχόμενο. Για τον λόγο αυτό παρέδωσε το κινητό άμεσα στην αστυνομία.

Κατά τον έλεγχο της συσκευής, οι αρχές εντόπισαν συνολικά εννέα φωτογραφίες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ακολούθησε ενημέρωση του εισαγγελέα και εντολή για έρευνα στην οικία της 38χρονης.

Η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι δε γνώριζε για το υλικό που βρέθηκε στις συσκευές της

Κατά την έρευνα στο σπίτι, οι αστυνομικοί εντόπισαν και δεύτερη, παλαιότερη συσκευή κινητού τηλεφώνου, στην οποία βρέθηκαν οι ίδιες φωτογραφίες. Σύμφωνα με τις αρχές, το υλικό φέρεται να είχε αποθηκευτεί και σε υπηρεσία cloud, γεγονός που εξηγεί την παρουσία του σε περισσότερες από μία συσκευές.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το κινητό που χάθηκε δεν είχε κάρτα SIM και, σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, χρησιμοποιούνταν από τα παιδιά της για παιχνίδι.

Η γυναίκα αντιμετωπίζει κατηγορίες για παιδική πορνογραφία και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου κάτω των 12 ετών, καθώς το περιεχόμενο των φωτογραφιών φέρεται να αποτυπώνει άσεμνες στάσεις που συνδέονται με κακοποίηση και όχι απλές γυμνές εικόνες.

Η 38χρονη αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Βόλος: «Κάτι έκαναν τα παιδιά ενώ έπαιζαν», λέει ο παππούς

Στην εκπομπή μίλησε και ο πεθερός της κατηγορούμενης, ο οποίος και την υποστήριξε.

Όπως είπε, η κατηγορούμενη είναι πρότυπο μητέρας, ενώ χαρακτήρισε την κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αβάσιμη. Μάλιστα, απέδωσε το υλικό που εντοπίστηκε στο κινητό της προϊόν το οποίο πιθανότατα προέκυψε κατά τη διάρκεια κάποιου παιχνιδιού μεταξύ των παιδιών.

«Δεν είναι ούτε πορνογραφικό υλικό, ούτε τίποτα δεν είναι. Τα πιτσιρίκια έπαιζαν με ένα κινητό. Λοιπόν, απ' τα παιχνίδια που είχανε μέσα... Πατήσαν κατά λάθος και αυτό το πράγμα και γράφτηκε κάτι. Αυτό έγινε ολόκληρο σίριαλ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να έγινε... Αυτά είναι βλακείες», υποστήριξε μεταξύ άλλων.

Η 38χρονη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και αναμένεται η απόφασή τους.

