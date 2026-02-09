Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Πώς ξεκίνησε η ιδέα μέχρι την επικύρωση

Μανωλίδου: «Oφείλουμε στη γλώσσα μας πάρα πολλά και δεν το γνωρίζουμε»

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 9/2: Όσα είπε η Ευγενία Μανωλίδου στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα

Σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2026 γιορτάζεται για πρώτη φορά επίσημα η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η απόφαση επικυρώθηκε από την UNESCO τον περασμένο Νοέμβριο και η ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία, καθώς η 9η Φεβρουαρίου είναι η Ημέρα Μνήμης του Εθνικού Ποιητή της Ελλάδας, Διονύσιου Σολωμού

Η Ευγενία Μανωλίδου, μουσικός και διευθύντρια της Ελληνικής Αγωγής, μίλησε για το πώς ξεκίνησε να τιμάται η ελληνική γλώσσα και πώς φτάσαμε στο σήμερα, ώστε να επικυρωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. 

Μανωλίδου: «Εγώ δε θα κάνω ποτέ καριέρα, παρότι δουλεύω σκληρά»

«Η Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, μια πρωτοβουλία του καθηγητή Γιάννη Κορινθίου, ενός καθηγητή που μένει μόνιμα και διδάσκει στην Ιταλία, ξεκίνησε πριν από 10 και πλέον χρόνια ως μια ιδέα να γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα. Σιγά σιγά ξεκίνησε αυτή η τάση να γίνεται σε όλη την Ευρώπη και μετά και σε όλο τον κόσμο. Ανεπίσημα συμμετείχαν πάρα πολλοί φορείς και πιστεύω ότι και αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν ο καθηγητής, ο κύριος Μπαμπινιώτης, είπε ότι εδώ πέρα έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, αλλά δεν είναι επίσημη γιατί κανένας επίσημος φορέας δεν την έχει επικυρώσει πρέπει να επικυρωθεί από την Unesco. Χάρη στη διπλωματική ευελιξία του Γιώργου Κουμουτσάκου, ο οποίος είναι ομώνυμος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Unesco, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους κι έτσι φέτος για πρώτη φορά, όντως γιορτάζεται επισήμως με τη σφραγίδα της UNESCO η ελληνική γλώσσα», περιέγραψε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Είμαι πολύ σύμφωνη (στο να τη γιορτάζουμε κάθε μέρα), γιατί ξέρετε οφείλουμε στη γλώσσα μας πάρα πολλά και δεν το γνωρίζουμε», πρόσθεσε η κ. Μανωλίδου. 

Μπαμπινιώτης: To «αδικαιολόγητο» λάθος με την απόστροφο στο «εξ»!

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η ελληνική γλώσσα έχει μια ροή από την εποχή του Ομήρου τουλάχιστον, μετά με την ελληνιστική εποχή, στη ρωμαϊκή περίοδο, μετά στο Βυζάντιο, στην Αναγέννηση. «Δε σταμάτησε ποτέ να ομιλείται η γλώσσα μας, εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια. Ακόμη και μετά την Άλωση, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν οι Έλληνες δυσκολεύονταν λόγω της κατάστασης να μάθουν ελληνικά, να σπουδάσουν τα ελληνικά στα σχολεία, στα πανεπιστήμια τότε της εποχής, υπήρξαν οι λεγόμενοι Φιλέλληνες, οι οποίοι ποτέ δε σταμάτησαν να διδάσκονται και να μαθαίνουν τα ελληνικά. Χάρη σε αυτούς τους Φιλέλληνες δημιουργήθηκε το κίνημα και ήρθαν μετά στην επανάσταση του 1821 για να σώσουν την ιδέα της Ελλάδος στην οποία είχαν μάθει, διαβάσει και λατρέψει μέσα από τα κείμενα», επισήμανε.

Η Ευγενία Μανωλίδου ανέφερε επίσης ότι ακόμη και «οι ξένοι εφευρέτες από το τηλέφωνο, τον τηλέγραφο, τον φωνογράφο, δανείστηκαν λέξεις από την ελληνική γλώσσα για να περιγράψουν τις εφευρέσεις τους», αλλά και μετά στη σύγχρονη εποχή, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία όπως micro, macro, tera, giga έχουν ελληνικές ρίζες.

«Το tera νομίζουν όλοι ότι είναι από τη “γη”. Είναι όμως με ένα r και είναι από το “τέρας”, ότι δηλαδή είναι τεράστιο», ανέφερε.

Μπαμπινιώτης: Δε λέμε να «εφιστήσω» την προσοχή - Τρία συνηθισμένα λάθη

«Όταν τώρα οι μεγάλες εταιρείες όπως η Anthropic, ή Anthropomorphic, Αnthropoid, Android, βλέπεις όλες αυτές οι λέξεις, οι οποίες ανατρέχουν στην ελληνική γλώσσα για να τις ονοματίσουν», συμπλήρωσε. 

«Η γλώσσα μας, για εμάς τους Έλληνες, είναι κάτι δεδομένο και δεν το εκτιμούμε τόσο πολύ. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν πάρα πολύ όμορφο εάν στο μυαλό μας είχαμε την ελληνική γλώσσα σαν έναν άυλο Παρθενώνα. Είναι ένα μνημείο τόσων χιλιάδων χρόνων που πρέπει να το προστατεύσουμε, είναι δικό μας, οφείλουμε να το αγαπάμε, να το σεβόμαστε και αν έχουμε λίγο έναν άυλο Παρθενώνα στο μυαλό μας πιστεύω ότι θα δώσουμε και τη δέουσα σημασία», πρότεινε. 

«Ελπίζω να μπορέσουμε να τα ξανανοίξουμε κάποια στιγμή τα κλασσικά λύκεια, να δώσουμε λίγο μεγαλύτερο βάρος σε αυτή την υπέροχη γλώσσα, η οποία μας έχει βοηθήσει και της χρωστάμε πάρα πολλά». κατέληξε.

Η Ευγενία Μανωλίδου επιμελείται το πρόγραμμα σπουδών στην Ελληνική Αγωγή, όπου διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά σε παιδάκια από τριών χρόνων και πάνω.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 |
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ
