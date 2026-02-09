Kim Kardashian - Lewis Hamilton: Πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο Super Bowl

Το Super Bowl παρακολούθησαν μαζί η Kim Kardashian κι ο οδηγός της Formula 1, Lewis Hamilton με τις φήμες για νέο ειδύλλιο να... φουντώνουν!

Όπως είδαμε και στο Breakfast@Star, το ζευγάρι βρέθηκε στη VIP σουίτα στον τελικό του Super Bowl μαζί με τους Kendall Jenner, Justin Bieber, Jay-Z κ.ά.

Lewis Hamilton & Kim Kardashian στο VIP Lounge του Super Bowl /Φωτογραφία Profimedia

Τα πρώτα δημοσιεύματα για τη σχέση των δύο ήρθαν μετά από ταξίδι της τηλεπερσόνας στη Μεγάλη Βρετανία για ένα ρομαντικό σαββατοκύριακο με τον πιλότο της Formula 1.

Η αρχή έγινε στα ειδυλλιακά Cotswolds της Αγγλίας, όπου σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Kardashian κι ο Hamilton πέρασαν ένα άκρως ρομαντικό σαββατοκύριακο στο πολυτελές Estelle Manor.

Πηγή ανέφερε στην εφημερίδα The Sun: «Φαίνονταν όλα πολύ ρομαντικά. Η Kim κι ο Lewis χρησιμοποίησαν όλες τις παροχές που υπήρχαν διαθέσιμες. Είχε μαζί της δύο σωματοφύλακες κι ο Lewis έναν προσωπικό φύλακα, αλλά παρέμεναν στο παρασκήνιο».

Λίγες ημέρες αργότερα, το σκηνικό μεταφέρθηκε στο Παρίσι. Η 45χρονη επιχειρηματίας έφτασε τη Δευτέρα στη γαλλική πρωτεύουσα, εμφανώς χαρούμενη, για επαγγελματικές υποχρεώσεις που αφορούν τη νέα της συνεργασία με μεγάλο αθλητικό brand. Σχεδόν ταυτόχρονα, στο Παρίσι προσγειώθηκε κι ο 41χρονος αθλητής, με το ζευγάρι ωστόσο να φροντίζει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, φτάνοντας χωριστά.

Η Kim κι ο Lewis είναι εδώ και χρόνια φίλοι κι έχουν απαθανατιστεί το 2014 με τους τότε συντρόφους τους, Kanye West και Nicole Scherzinger, στα βραβεία GQ Men of the Year στο Λονδίνο.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star