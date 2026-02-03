Kim Kardashian: Ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Lewis Hamilton στο Λονδίνο

«Φουντώνουν» οι φήμες πως είναι ζευγάρι

Ακούστε το άρθρο

Οι φήμες γύρω από την προσωπική ζωή της Kim Kardashian παίρνουν ξανά φωτιά, με τα διεθνή media να τη θέλουν να περνά ένα άκρως ρομαντικό Σαββατοκύριακο στο πλευρό του Lewis Hamilton. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι δυο τους ταξίδεψαν στο Λονδίνο για μια σύντομη αλλά πολυτελή απόδραση, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια πως κάτι περισσότερο από φιλία τους συνδέει

Όπως αναφέρεται, η Kim Kardashian μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο με το ιδιωτικό της τζετ, προκειμένου να περάσει περίπου ένα 24ωρο με τον διάσημο πιλότο της Formula 1. Τελικός προορισμός τους φέρεται να ήταν το πολυτελές Estelle Manor, όπου και απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Lewis Hamilton έφτασε λίγο αργότερα, επιλέγοντας διαφορετικό μέσο μεταφοράς, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τα tabloids.

Πηγές από το περιβάλλον του ξενοδοχείου κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα διακριτικό και ρομαντικό σκηνικό, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ώστε το φημολογούμενο ζευγάρι να παραμείνει μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Το επόμενο πρωί, οι δυο τους αποχώρησαν χωριστά, με τον Lewis Hamilton να επιστρέφει στο Λονδίνο και την Kim Kardashian να ταξιδεύει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες και την οικογένειά της.

«Μπήκανε από ξεχωριστές εισόδους. Είχανε μαζί άτομα της ασφάλειας. Κάθε στιγμή δεν τους αφήσανε λέει απ' τα μάτια τους. Μπήκε εκείνη από την μπροστινή και εκείνος από την πλαϊνή. Κλείσανε και κάνανε μαζί μασάζ. Φάγανε ρομαντικό δείπνο και μείνανε και στο ίδιο δωμάτιο», αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης 3/2 η Λιλή Πυράκη στο Breakfast@Star. 

«Το ξενοδοχείο έχει 108 δωμάτια, το μικρότερο έχει γύρω στα 1000 ευρώ. Το μικρότερο. Αλλά πρόσεξε, σε αυτό το ξενοδοχείο δεν πληρώνεις το κόστος του δωματίου πληρώνεις την ιδιωτικότητα», πρόσθεσε η ίδια. 

Kim Kardashian - Lewis Hamilton: Η γνωριμία τους 

Η γνωριμία τους, πάντως, δεν είναι καινούρια. Οι δυο σταρ έχουν συναντηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, ήδη από το 2014, κινούνται στον ίδιο λαμπερό κύκλο και έχουν κοινές κοινωνικές εμφανίσεις, κάτι που εδώ και χρόνια πυροδοτεί φήμες για τη σχέση τους.

Παρά τα όσα γράφονται, ούτε η Kim Kardashian ούτε ο Lewis Hamilton έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει το παραμικρό. Το μόνο βέβαιο είναι πως η κοινή τους παρουσία στο Λονδίνο κατάφερε να τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και να αναζωπυρώσει τα σενάρια γύρω από ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πιθανά ειδύλλια της showbiz.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

 

Διαβάστε περισσότερα:
KIM KARDASHIAN
LEWIS HAMILTON
BREAKFAST@STAR
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

