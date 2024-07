Η τεράστια συλλογή με τσάντες της Κιμ Καρντάσιαν /Βίντεο: Happy Day

Μιλώντας στο podcast «She MD» και με αφορμή το δικό της πρόβλημα με την ψωρίαση, η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πως ένας από τους γιους της έχει λεύκη.

Kim Kardashian reveals her and Kanye West’s son has vitiligo https://t.co/3BwdBcKlDX pic.twitter.com/hx6bzXaMrY